충라이, 일본 다지미시와 협력 관계 확립

(충라이, 중국 2021년 6월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 남서부 쓰촨성의 수도 청두의 충라이시가 이달 22일 일본 기후현 남쪽 도시인 다지미시와 온라인 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 양해각서는 두 도시의 협력 관계 구축을 목적으로 한다.



Qionglai city signs a memorandum of understanding online with Tajimi on June 22.