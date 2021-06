Yili, 6년 연속으로 중국 최고의 선호 브랜드로 선정

-- 90% 이상의 브랜드 침투율 달성

(후허하오터, 중국 2021년 6월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 16일, Kantar Worldpanel은 아시아 소비자가 가장 선호하고 많이 구매하는 브랜드에 대한 주요 연구인 Asia Brand Footprint Report 2021을 발표했다. Yili는 올해 92.2%의 브랜드 침투율과 13억 점에 달하는 소비자 도달점수(consumer reach points, CRP)를 기록하면서, 6년 연속으로 가장 선호하는 FMCG 브랜드로 선정됐다.



Yili Remains China’s Most Chosen Brand, Reaching over 90% of Households for Six Consecutive Years