라온시큐어·LG CNS, 국내 최초 ‘모바일 운전면허증’ 최종사업자 선정

- 모바일 운전면허증 구축 사업 수주… 디지털 신분증 시대 활짝

- 주관사 LG CNS와 컨소시엄 구성

-모바일 공무원증 이어 블록체인 기반 차세대 신원증명 체계 구현

이순형 라온시큐어 대표[라온시큐어 제공]

[헤럴드경제=유동현 기자]IT통합보안·인증 기업 라온시큐어가 국내 최초로 ‘모바일 운전면허증’을 구축한다.

라온시큐어는 24일 행정안전부와 한국조폐공사가 발주한 ‘모바일 운전면허증 서비스 구축 사업’의 최종 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

라온시큐어는 주관사인 LG CNS와 컨소시엄을 구성해 디지털 뉴딜의 핵심 사업이자 우리나라 최초의 디지털 신분증인 ‘모바일 운전면허증 서비스 구축 사업’을 수주했다.

모바일 운전면허증은 경찰청에서 발급한 운전면허증을 스마트폰에 담아 사용할 수 있는 디지털 형태의 국가 신분증이다. 현재 민간에서 제공하고 있는 ‘모바일 운전면허 확인 서비스’가 플라스틱 신분증을 휴대폰에 저장해 특정 제휴처에서 운전면허 및 성인 여부만 확인할 수 있는 방식인 것과는 달리, 강력한 보안 처리 과정을 통해 경찰청이 실시간으로 개인 휴대폰에 발급해 안전하게 저장하는 방식이다.

블록체인 기반 분산ID(Decentralized Identity, 이하 ‘DID’) 기술이 적용돼 데이터 위·변조가 불가능하고 개인의 판단에 따라 필요한 정보만 선택해 제공 가능하다. 기존 플라스틱형 운전면허증과 동일한 효력을 지녀 현재 운전면허증이 활용되는 모든 이용처와 비대면 신원인증 분야에 사용할 수 있다.

앞서 행정안전부는 디지털 전환으로 인한 비대면 서비스 증가에 따라 오프라인 실물 신분증과 온라인 상의 인증서 기반 신원증명으로 이원화된 신원증명 체계를 온·오프라인 통합 모델로 구현하기 위해 스마트폰에서 사용 가능한 모바일 신분증의 도입 방안을 모색했다.

이 과정에서 기존의 중앙집중식 신원증명 체계의 문제점을 해결하면서 보안성과 편의성이 높은 모바일 신분증 기술로 DID 방식을 채택했다.

[라온시큐어 제공]

개인의 모든 신원정보를 발급 기관이나 서비스 공급자의 서버에 저장하던 중앙집중식 신원증명 체계와 달리, DID 방식은 개인정보를 개인이 통제 가능한 영역에 안전하게 저장해 대규모 정보 유출 위험이 없고, 개인정보에 대한 소유 및 이용 권한을 개인이 갖는 ‘자기주권신원(Self-Sovereign Identity, SSI)’을 실현할 수 있다.

라온시큐어와 LG CNS는 민간 서비스를 통해 모바일 운전면허증에 대한 접근성을 높이고 서비스 이용을 활성화하기 위해 금융결제원, NH농협은행, 우리은행, 신한카드, 나이스정보통신, KST인텔리전스 등과 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 이용자들은 향후 금융 비대면 실명확인을 비롯해 쇼핑, 렌터카, 모빌리티 및 여행지 예약, 디지털 콘텐츠 이용 등 다양한 민간 온·오프라인 서비스에 성인인증이나 본인확인이 필요한 경우 모바일 지갑에 발급받은 모바일 운전면허증을 활용할 수 있게 될 전망이다.

라온시큐어는 이번 사업에서 모바일 운전면허증을 신청, 발급 및 검증하기 위한 DID 기술을 제공한다. DID 플랫폼 ‘옴니원(OmniOne)’을 활용해 FIDO 생체인증과 블록체인 DID 기술을 결합한 신원증명 서비스를 제공함으로써 편리하고 안전한 차세대 신원증명 체계 구현을 돕는다. ‘옴니원’은 모바일 공무원증을 비롯한 다수의 공공 및 금융 분야 레퍼런스를 통해 DID 기술력과 안정성을 인정받았으며, DID의 글로벌 표준을 주도하는 비영리재단인 ‘ADI어소시에이션(ADI Association)’과 국내 대표 DID 연합체 ‘DID 얼라이언스(DID Alliance)’의 기반 플랫폼 역할을 하고 있다.

이순형 라온시큐어 대표는 “데이터의 위·변조가 불가능하고 자기주권신원(SSI)을 실현하는 DID 기술을 통해, 기존 체계보다 더 안전하고 편리한 방식의 차세대 신원증명 서비스를 모든 국민이 누릴 수 있게 된다”며 “라온시큐어는 앞선 DID 기술을 바탕으로 변화하는 시대에 부합하는 차세대 신원인증 시장을 지속 선도해 나가겠다”고 말했다.

