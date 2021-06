SSG의 오아후 지사 출범, 도쿄와 아태지역 SSG를 전략적으로 연결

덴버 및 카카아코, 하와이주, 2021년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 셀링 심플리파이드 그룹(Selling Simplified Group, Inc., 이하 SSG)이 아태지역의 시장 리더로서 자사 지위를 보다 굳건히 하고, 미국과 아태지역 간의 시간대 차이를 극복하기 위한 전략적 움직임으로서 하와이의 오아후에 새로운 지사의 출범을 오늘 발표했다.

Selling Simplified announces the opening of a new office in Oahu, Hawaii, June 2021