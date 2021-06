2D 격투 게임 "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA", 올해 9월 30일 출시

-- Steam에서도 구매 가능

(도쿄 2021년 6월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Project LUMINA(Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., 및 DELiGHTWORKS Inc.)가 올 9월 30일에 2D 격투게임 "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"를 출시할 예정이라고 밝혔다. 또한 지원 플랫폼으로 PC 게임/소프트웨어 플랫폼인 Steam이 추가되었음을 알렸다.

출시 당일에는 'MELTY BLOOD'의 전체 역사를 다룬 한정판 디지털 에디션 "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA - Deluxe Edition"과 일반 디지털 에디션인 "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition)"의 두 가지 버전으로 출시된다. 예약 방법에 대한 내용은 아직 공개되지 않았다.

추가로 일반판과 한정판 중 어느 쪽이든 게임을 구매하면 배틀 아나운서를 등장인물인 Arcueid Brunestud로 변경하는 다운로드 콘텐츠 'Additional Content: Arcueid Round Announcements'가 무료로 제공된다. 해당 조기 구매 특전은 2021년 9월 30일부터 10월 27일까지만 적용된다.

●MELTY BLOOD: TYPE LUMINA - Deluxe Edition

가격: $69.99 / €69.99

연령 등급: 심사 예정

플레이어: 1~2인 (온라인 플레이: 1인)

세트 콘텐츠:

1. 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA' (디지털 버전)

2. 'MELTY BLOOD ARCHIVES' (디지털 버전)

→ ARCHIVES는 'MELTY BLOOD' 시리즈의 비주얼과 설정을 담은 'MELTY BLOOD Guide Book'의 디지털 사본, 그리고 여태까지의 'MELTY BLOOD'에서 엄선한 음악들과 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA'의 사운드트랙이 포함된 'MELTY BLOOD SOUND COLLECTION'이 모두 수록된 전자서적&뮤직 플레이어 프로그램이다.

●MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition)

가격: $49.99USD / €49.99

연령 제한: 심사 예정

플레이어: 1~2인 (온라인 플레이: 1인)

콘텐츠:

1. 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA' (디지털 버전)

새로 발표된 플레이어블 캐릭터 Hisui와 Kohaku, 그리고 전투 시스템에 대한 자세한 정보는 공식 웹사이트에 기재되어 있다.

공식 웹사이트: https://meltyblood.typelumina.com/en/

이미지: https://drive.google.com/drive/folders/1IU_D-io18xgFM504x0gbJSlxdnLTWUud

PV:https://www.youtube.com/watch?v=v4cvNNB65uM

※ 일본 외 지역에 대한 패키지 버전의 판매는 이루어지지 않습니다.

※ PlayStation(R) 4 / Nintendo Switch™ / Xbox One / Steam 등 다른 플랫폼 간의 크로스 플레이는 지원되지 않습니다.

※ 조기 구매 특전의 대상이 되는 콘텐츠를 2021년 10월 27일(수)까지 다운로드하지 않을 경우, 게임의 구매 일시와는 상관없이 유료 다운로드로 전환됩니다.

※ 조기 구매 특전은 통상 판 · 한정판, PlayStation(R) 4 / Nintendo Switch™ / Xbox One / Steam 어느 플랫폼에도 적용됩니다.

※ 본 제품의 콘텐츠 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

출처: DELiGHTWORKS