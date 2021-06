중국 히트 제품 GWM TANK, 글로벌 시장 진출 예정

(바오딩, 중국 2021년 6월 23일 PRNewswire=연합뉴스) GWM의 다섯 번째 대형 브랜드인 'TANK'가 브랜드 독립 이후 폭넓은 관심을 받고 있다. 스마트 럭셔리 오프로드 SUV TANK 300은 출시 후 높은 판매량을 달성했으며, 10,000대가 넘는 사전 예약 주문 건수를 기록했다. 한편, 일반 TANK 300 오프로더 외에 GWM이 출시한 300 Monet Limited Edition 오프로더도 5분만에 완판됐다. TANK 300이 중국 시장에서 인기를 얻으면서 TANK 300의 구매가 어려워졌는데, 중국에서는 이러한 상황을 'TANK 현상'이라고 부른다.

우수한 시장 실적을 기록하며 중국 자동차 시장에서 히트를 한 TANK 300의 'TANK Phenomenon'도 계속 발효되고 있다. GWM은 배송 주기를 단축시키고자 TANK 300의 생산 역량을 높였다. 4월 19일에 TANK 300의 사전 판매가 재개되자, 3시간 만에 주문 수가 5,000대를 돌파했다. 특히 TANK 300의 고급 버전에 대한 주문 수가 많은 만큼, 구매를 위해서는 반년 전에 주문해야 한다. 중국 오프로드 SUV 부문에서 TANK 300은 전체 시장점유율 50%를 돌파했다.



