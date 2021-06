Doo Prime, 글로벌 시장 확장 중에 VFSC 라이선스 갱신

(포트빌라, 바누아투 2021년 6월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Doo Prime의 발표에 따르면, Doo Prime Vanuatu Limited가 국제적인 관계 확장을 이어가고, 글로벌 금융 시장을 잡기 위해 바누아투 금융 서비스 위원회(Vanuatu Financial Services Commission, VFSC)로부터 금융 거래자 라이선스를 갱신하는 데 성공했다고 한다.



Doo Prime is pleased to announce that Doo Prime Vanuatu Limited success in the renewal of the financial dealer’s license from the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC).