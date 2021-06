넥스티어 쑤저우, International Quality Award 수상

-- 넥스티어, 2회 연속으로 International Team Excellence Award 수상

(쑤저우, 중국 2021년 6월 23일 PRNewswire=연합뉴스) Nexteer Automotive (Suzhou) Co., Ltd. (넥스티어 쑤저우)가 세계 유수의 품질 회의 및 대회인 2021 World Conference on Quality & Improvement의 International Team Excellence Award(ITEA) 부문에서 동상을 수상했다.

American Society of Quality(ASQ) 펠로이자 ASQ APAC 지역 차장 Richard Feng과 ASQ 장쑤 지역 회장 Richard Wang이 넥스티어 APAC 기술센터를 찾아 넥스티어 쑤저우 팀에게 상을 수여하고, 넥스티어의 사내 품질 문화 주간(Culture of Quality Week) 활동에 참여했다.

넥스티어 오토모티브 글로벌 부사장 겸 APAC 사장 Dr. David Fan은 "직관적 모션 컨트롤 부문의 글로벌 선도기업인 자사의 혁신적인 조향 및 드라이브라인(동력전달장치) 제품과 기술은 안전에서 필수 요소"라며, "그런 만큼, 이동성의 미래를 위한 생산과 신속한 새로운 혁신 개발 과정에서 품질이 매우 중요하다"고 말했다. 이어 그는 "자사 직원들은 글로벌 조직 전반에 걸쳐 품질 문화를 도모하고 실천하며 주도함으로써, 자신이 담당한 모든 업무에서 품질을 책임지는 데 자부심을 갖고 있다"라고 설명했다.

2021 ITEA 대회에서 넥스티어 쑤저우의 'BEV 모듈 백 드라이브 테스트 스테이션에서 폐기율 감소(Scrap Rate Reduction of BEV Module Back Drive Test Stations)' 프로젝트팀은 품질 개념에 대한 심층적인 이해도, 품질 기술 숙련도, 품질 도구와 방법론을 이용하는 유연성과 성숙도 및 효과적인 품질 공정 시행을 증명했다. 넥스티어 쑤저우 팀은 ITEA 결선에 진출한 8개국 18개 팀 중에서 동상을 받았다. 이로써 넥스티어 쑤저우는 2019년 ITEA 결선상 수상에 이어 두 번째로 ITEA 상을 받았다.

Feng 부사장은 "품질 분야의 아카데미상이자 올림픽 대회로 불리는 ITEA 상은 엄격한 심사 과정을 거친다"라며 "넥스티어 쑤저우 프로젝트팀은 품질과 효율적인 제조에 대한 심층적인 이해를 증명했고, 중국 최고의 품질과 개선 수준을 선보인 것"이라고 말했다.

ASQ가 수여하는 ITEA 상은 품질 부문에서 세계에서 가장 권위 있는 상이다. 1985년 제정된 이래 전 세계 1,200개가 넘는 대표팀이 이 대회에 출전했다. ITEA는 세계적인 기업과 엘리트 팀이 우수한 운영 역량, 브랜드 가치 및 지속적인 개선 역량을 증명하는 최고의 플랫폼이 됐다.



ASQ 펠로 겸 ASQ APAC 지역 차장 Richard Feng(오른쪽에서 첫 번째)과 ASQ 장쑤 지역 회장 Richard Wang(오른쪽에서 세 번째)이 넥스티어 오토모티브 글로벌 부사장 겸 APAC 사장 Dr. David Fan(오른쪽에서 두 번째) 및 다른 넥스티어 대표에게 상을 수여하고 있다.

넥스티어(Nexteer)에 대해

직관적 모션 컨트롤 부문의 글로벌 선도기업인 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)(1316.HK)는 수십억 달러 규모의 조향 및 드라이브라인(동력전달장치)을 전문으로 하는 업계 글로벌 유수의 기업으로, OEM 업체를 위해 첨단 운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 실현 기술, 그리고 전기 및 유압식 동력 조향 시스템, 조향 칼럼, 드라이브라인 시스템을 제공하며 직관적 모션 컨트롤 산업을 주도한다. 넥스티어 오토모티브는 북미와 남미, 유럽, 아시아 및 아프리카에 전략적으로 위치한 27개의 제조공장, 4개의 테크니컬 및 소프트웨어센터, 그리고 13개의 고객서비스센터를 보유하고 있다. 회사는 전 세계 모든 주요 지역에 있는 60개 이상의 고객사에 서비스를 제공하고자 진력하고 있다. 해당 고객사는 BMW, 포드, GM, 스텔란티스, 토요타, VW를 비롯해 인도와 중국의 자동차 제조업체를 포함한다. www.nexteer.com

기업 로고, 임원 인물 사진 및 추가 그래픽 정보는 넥스티어 미디어 센터[ https://www.nexteer.com/media-center/ ]를 참조한다.

info@prnasia.com