이스트만(Eastman), 화장품용 Cristal™ One 재활용 수지로 지속가능성 제품 포트폴리오 확장

퓨전PKG(FusionPKG)는 크리스탈원(Cristal One)을 이용해 맞춤형 포장으로 출시한 최초의 디자인 하우스이다

킹스포트, 테네시주, 2021년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 오늘 이스트만(Eastman, NYSE: EMN)은 고급 화장품의 까다로운 두꺼운 포장 요구 사항을 충족할 수 있게 설계된 수지 식별 코드 1(Resin Identification Code 1, 이하 RIC1) 수지 제품인 이스트만 크리스탈원(Eastman Cristal™ One)의 출시를 발표했다. 이 혁신적인 제품은 최대 12mm 두께의 투명한 용기를 생산할 수 있는 최초의 RIC1 소재이다.

퓨전PKG(FusionPKG)는 압타 뷰티 + 홈(Aptar Beauty + Home)의 계열사로 크리스탈원(Cristal One)과 이스트만의 크리스탈 리뉴(Cristal Renew) 포트폴리오의 다른 지속가능한 수지를 높은 수준의 인증된 재활용 재료와 함께 사용한 몇몇 신제품들을 선보인다.* 크리스탈원은 이스트만의 분자 재활용 기술로 만들어진 50% 인증된 재활용 성분을 사용한 크리스탈원 리뉴(Cristal™ One Renew)에도 사용될 것이다. 이 제품들은 인증된 재활용된 성분과 RIC1 재활용이 가능한 성분을 모두 제공하는 동시에 브랜드에 필요한 디자인 자유를 보장해준다.

"크리스탈원 재활용 수지와 광범위한 이스트만 리뉴 재료 포트폴리오를 통해 퓨전PKG는 이제 당사의 광범위한 포트폴리오 전반에 걸쳐 타협없이 보다 지속가능한 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다."라고 퓨전PKG 지속가능성 및 패키징 선임 엔지니어인 다니엘 캠벨(Daniel Campbell)은 말했다. "이 재료들의 주목해야할 중요성은 당사 브랜드들의 주요 지속가능성 계획을 계속 만족시키면서도 당사의 잘 알려진 맑고 깨끗한 고급 포장재를 만들수 있다는 것입니다."

퓨전PKG는 상품성이 뛰어난 여러 찬사를 받는 스페이스 맥스(Space Max) 컬렉션 중 하나인 맥스 아웃(Max Out) 시리즈를 포함한 이스트만의 새로운 크리스탈(Cristal) 포트폴리오의 5가지 독특한 맞춤형 포장 제품을 출시한다. 스페이스 맥스 컬렉션에는 진공 용기, 모던 앰플 드롭퍼, 애트모스포릭 용기, 크리스탈 리뉴로 만들어진 도우풋 용기와 크리스탈원으로 만들어진 스킨 케어 용기가 있다.

퓨전PKG의 턴키 사업부인 퓨전PKG 뷰티랩(FusionPKG BeautyLab)을 통해 이 회사는 종합 솔루션 접근 방식을 제공하는 혁신적인 성분을 만들 수 있다. 퓨전PKG는 또한 여러 브랜드들과 협력하여 인증된 재활용 성분과 크리스탈원과 함께 모든 크리스탈 리뉴 제품군을 사용하여 맞춤형 포장을 개발할 계획이다.

"당사는 크리스탈원과 크리스탈원 리뉴 출시를 위해 퓨전PKG와 협력하게 되어 기쁩니다. 퓨전PKG의 세련된 최첨단 디자인 감성은 당사가 완전히 색다른 제품을 시장에 출시하기 위해 찾고 있던 것입니다."라고 이스트만의 화장품 및 개인관리 제품 시장 개발 담당자인 타라 캐리(Tara Cary)는 말했다. "크리스탈원 제품 포트폴리오를 통해 당사는 재활용된 것과 재활용이 가능한 두 세계의 장점을 결합할 수 있으며 요즘 여러 브랜드들과 퓨전PKG와 같은 혁신적인 디자인 하우스들이 포장과 관련하여 요구하는 우수한 성능도 여전히 제공 가능합니다."

크리스탈원은 RIC1 인증을 위한 캘리포니아/ASTM 지침을 충족하고 재활용성에 대한 APR 중요 지침(APR Critical Guidance) 인증을 획득했다. 추가 공인들도 검토 중이며 곧 인증될 예정이다. 크리스탈원 포트폴리오에는 크리스탈원(Cristal One), 크리스탈원 프로(Cristal One Pro) 및 크리스탈 EN(Cristal EN)과 해당 재생(Renew) 소재가 포함되어 있어 최대 12mm 두께의 용기로 피부 관리와 색조 화장품에 적용되었을 때 발생하는 여러 요구 사항들을 해결할 수 있는 다양한 옵션을 브랜드들에 제공합니다.

피부 관리와 색조 화장품 포장을 위한 크리스탈원과 이스트만 리뉴 재료들에 대한 자세한 내용은 eastman.com/cristal 에서 확인할 수 있습니다.

*ISCC인증된 물질 수지 공정을 통해 재활용된 폐플라스틱을 이스트만 리뉴 레진에 조달하여 재활용된 물질이 제조된다.

이스트만(Eastman) 소개

1920년에 창립된 이스트만(Eastman)은 사람들이 일상에서 사용하는 물건들에서 찾을 수 있는 다양한 제품들을 생산하는 세계적인 특수 소재 기업입니다. 원료 측면에서 삶의 질을 향상하고자 이스트만(Eastman)은 고객과 협력하여 혁신적인 제품과 솔루션을 구현하는 한편, 안전 및 지속 가능성에 계속해서 온 힘을 기울이고 있습니다. 자사의 혁신 기반 성장 모델을 통해 당사는 세계적인 수준의 기술 플랫폼, 심도 있는 고객 참여 및 차별화된 애플리케이션 개발을 활용하여 운송, 건축 및 시공, 소비재와 같이 인기 있는 최종 시장에서 동사의 선도적인 입지를 강화하고 있습니다. 전 세계적으로 포용력과 다양성을 갖춘 기업인 이스트만(Eastman)은 전 세계에 약 14,500명의 직원을 두고 있으며 100여 개국에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 2020년에 약 85억 달러의 수익을 기록했으며 미국 테네시주 킹스포트에 본사를 두고 있습니다. 자세한 내용은 eastman.com을 참조하십시오.

퓨전PKG(FusionPKG) 소개

퓨전PKG(FusionPKG)는 다양한 약물 배송, 소비자 제품 분배 및 활성 물질 과학 솔루션의 설계와 제조 분야의 글로벌 선도기업인 압타그룹(AptarGroup, Inc.)의 계열사입니다. 퓨전PKG는 미용업계에 종합 솔루션을 제공하는 업체입니다. 이 회사는 지속가능성, 완전 맞춤형 포뮬라 및 포장 능력을 갖춘 종합 스킨 케어와 색조 화장품 포장 서비스, 최첨단 제조 연구소를 갖춘 퓨전PKG 뷰티랩을 통해 통합 턴키 솔루션을 제공합니다. 디테일에 대한 관심과 우수한 제품을 만들겠다는 노력으로 퓨전PKG는 에스티 로더(Estee Lauder), 투페이스드(Too Faced), 타르트(Tarte), 로단앤필즈(Rodan + Fields), 어반디케이(Urban Decay), 뮤라드(Murad)와 같은 최고의 미용 브랜드들에게 꼭 필요한 파트너가 되었습니다. 독특한 기능을 갖춘 맞춤형 패키지를 설계하든, 더 빠른 시장 출시를 위해 최첨단 소매 업체 수준의 깨끗한 제형을 포장에 맞게 제작하든, 또는 완전히 새로운 유형의 제품을 시장에 출시하든 관계없이 퓨전PKG는 더 빛나고 성능이 뛰어난 미용 제품을 위해 항상 기준 이상의 제품을 만듭니다. 자세한 내용은 fusionpkg.com에서 확인할 수 있습니다.

