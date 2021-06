제트클럽(JetClub), 바이 에어로스페이스(Bye Aerospace)의 'eFlyer 800' 전기 항공기로 지속 가능한 미래 추구

런던, 2021년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 유럽 라이트 제트 업계 최초의 부분 소유권 형태의 브랜드인, 제트클럽(JetClub)은 제트잇 USA(Jet It USA)의 자매 회사로, 항공기에 바이 에어로스페이스(Bye Aerospace) 전기 eFlyer 800을 추가함으로써 항공 산업의 지속가능성에 대한 중요한 이정표를 세웠다. 7 인승, 순수 전기, 트윈 터보프롭 엔진을 장착한 항공기인 eFlyer 800은 기후 변화에 대한 우려와 필수적인 사업상 여행을 결합한 지속 가능한 여행 모드를 제공합니다.

"Sustainability is at the core of the JetClub and Jet It philosophy. I want to be clear. Aviation is necessary for us to connect, to travel, to explore and to understand. When we travel and learn about each other, we become better versions of ourselves. Travel is truly the best education. Only aviation has made this possible. When we can do this with 100% clean air and zero emissions, it is a win-win for us and the environment. With the addition of the eFlyer 800 to our fleet, we take a leap forward in our sustainability goals without compromising on business travel and economic development," said JetClub CEO & Co-Founder, Vishal Hiremath.