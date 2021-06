뉴질랜드 교육진흥청, FutureLearn과 파트너십 체결하고 뉴질랜드 대학교 단기강좌 제공

(웰링턴, 뉴질랜드 2021년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스). 세계가 펜데믹으로 인해 온라인 활동이 더욱 활발해진 상황에서 학습자들은 기존과 다른 교육을 경험할 새로운 기회를 얻고 있다.

뉴질랜드 교육진흥청(Education New Zealand Manapou ki te Ao 과 FutureLearn은 세계 디학랭킹 3%에 포함되어 있는 명문 뉴질랜드 대학교들고 온라인 교육기업들이 제공하는 15개 이상의 수준높은온라인 강좌를 전 세계 학습자에게 제공하기 위해 새로운 파트너십을 체결했다고 발표했다.

New partnership between Education New Zealand and FutureLearn allows learners around the world to try a New Zealand education online