청두 하이테크 지구, 5년 이내에 300억 위안 투자 예정

-- 세계 최고의 인재 초청 예정

(청두, 중국 2021년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 청두 하이테크 지구(Chengdu Hi-tech Zone)는 중국 서부 최초의 국가수준 첨단기술지구이자 최초의 국가급 독립혁신시범지구다. 청두 하이테크 지구는 개방형 경쟁 메커니즘을 통해 핵심 기술의 문제 해결을 촉진하고, 혁신과 입증의 주도적 역할을 수행함으로써 세계적인 수준의 첨단 기술단지 건설을 가속화하고 있다.



