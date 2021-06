시진핑 주석, 부친으로부터 인생, 일 및 지배구조의 역할 모델 찾아

-- 중국, '아버지의 날' 기념해 보도

(베이징 2021년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 좋은 사례는 최고의 설교다. 시진핑 중국 국가 주석에게 있어 그의 부친 시중쉰 전 부총리의 언행은 그의 인생, 일 및 지배구조 전망의 심층적인 기반을 구성하는 훌륭한 가보가 됐고, 국가와 인민을 향한 의무를 엄숙하게 수행하도록 영감을 불어넣었다.

지난 세월 시중쉰은 아들 시진핑에게 "인민과 밀접한 관계를 유지해라", "조사와 연구를 중시해라", "절약과 성실을 실천해라"라는 세 가지 중요한 교훈을 가르쳤다.



File photo of Xi Zhongxun (R) with his sons Xi Jinping and Xi Yuanping.

시 주석은 인민과 밀접한 관계를 유지하는 것이 무엇을 뜻하는지 생생하게 해석했다.

어느 여름, 시중쉰은 지역 상황을 파악하기 위해 불타는 듯한 더위에도 불구하고 21개 현을 방문했다. 당시 칭화대에 재학 중이던 시진핑은 부친과 함께 성으로 가서 사회 실천 활동에 참여했다. 그는 부친의 현실적인 작업 접근법으로부터 영향을 받았다.



Xi Zhongxun (C) visits rural Huiyang, south China's Guangdong Province, August 1978.



File photo of Xi Zhongxun (R) talking to people in Guangdong Province, China.

2020년 11월 3일, 제14차 5개년 계획 제안서가 발표됐다. 이를 위해 시 주석은 조사 목적에 따라 지린성과 다른 곳을 연속으로 찾아 일곱 건의 심포지엄을 주재했다. 그는 "조사 없이는 의사 결정은 물론 발언할 권리도 없다"라고 강조했다.

그 외 시 주석이 아버지로부터 배운 교훈은 '절약'과 '성실'이다.

그는 다시 한번 어린 시절을 떠올리고, 옷이 낡으면 버리는 대신 기워 입었다고 회상했다. 그와 동생은 누나들로부터 물려받은 옷과 신발을 입고 신었다.



File photo of Xi Jinping (R, rear) with his father Xi Zhongxun (R, front), his wife Peng Liyuan (L, front) and his daughter (C, front).

시 주석은 시찰 여행 중 지역 당국의 비용 부담을 줄이기 위해 여러 차례 기차에서 잠을 잤다. 그는 해외여행 시에 호화로운 생활 공간에서 지내서는 안 된다고 언급했다.

그는 요즘 생활 여건이 크게 개선됐지만, 성실한 정신을 계속 지켜야 한다고 언급했다. 또한, 검소한 생활을 유지하고, 사치를 삼간다는 보물 같은 교훈을 전달하도록 모든 중국 인민에게 촉구했다.