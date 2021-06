Human Horizons, 최고 디지털 책임자로 Kevin Zhang 임명

(상하이 2021년 6월 21일 PRNewswire=연합뉴스) Human Horizons가 최고 디지털 책임자(Chief Digital Officer, CDO)로 Kevin Zhang을 임명했다고 발표했다. 고급 고성능 슈퍼 SUV HiPhi X를 개발한 업계 굴지의 신생 이동성 및 자율주행 연구 기업인 Human Horizons는 중국 전역에서 판매와 고객 배송에 들어갔다. Kevin 신임 CDO는 기술적 전문지식을 통해 회사의 생산 효율성을 높이는 한편, 전반적인 서비스 경험을 개선할 예정이다.



Human Horizons announced that Kevin Zhang has joined the company as Chief Digital Officer. Kevin Zhang has served as the head of the Oracle Enterprise Resource Planning department of Digital China, the head of the PCCW product department of PCCW, the deputy general manager of Sina Auto, and the co-president of Autohome Inc.