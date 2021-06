NBA의 트레이 영(Trae Young)과 자말 머레이(Jamal Murray)가 윌슨의 자문 스태프로 합류했다.

윌슨 NBA 공인구는 마이크로소프트 서피스 NBA 드래프트 콤바인 2021(Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021)에서 공개될 예정이다.

시카고, 2021년 6월 18일 /PRNewswire/ -- 오늘 Wilson Sporting Goods Co.(이하 윌슨)은 미국프로농구연맹(National Basketball Association, NBA)과 제휴하여 NBA 창립 75주년 기념 시즌을 앞두고 리그의 새로운 공식 경기 구로 선정되었다고 발표했다. 이 발표에는 NBA의 첫 공인구 제조사로 함께했던 윌슨이 다시 복귀하게 된 것을 환영하며, 다년간의 파트너십을 체결했다고 알렸다.



윌슨의 새로운 NBA 공인구

윌슨 NBA 공인구는 현재 리그에서 사용하고 있는 것과 동일한 재료, 8개 패널 구성, 및 동일한 성능 사양으로 구성되며 현재 NBA에서 사용하는 것과 동일한 가죽을 사용한다. 지난 1년 동안 NBA 및 NBA선수협회(National Basketball Players Association, NBPA)는 윌슨과 공동으로 협업하여 팀 평가 세션을 통해 새로운 공인구를 개발 및 승인을 했다. 공인구는 풀그레인 페블 가죽에 상징적인 NBA와 윌슨 로고로 장식되어 있으며, 윌슨 로고에도 무연탄 인라인이 있다.

"세계적 수준의 농구 경기로 성장한 NBA와 함께 윌슨의 역사와 유산을 보게 되어 기쁩니다."라고 윌슨 팀 스포츠의 총괄 관리자인 케빈 머피(Kevin Murphy)가 말했다. 이어 그는 "WNBA 및 BAL과 파트너십을 시작한 직후부터, 윌슨은 스포츠의 미래를 위한 개발 활동을 계속할 것입니다. 윌슨은 우선 리그와 선수에게 뛰어난 성능의 공인구를 지원하는 데 주력한 뒤, 농구 제품군을 전 세계의 모든 팬, 코치, 선수에게 제공 범위를 확장할 예정입니다."라고 말했다.

"NBA 75주년 시즌이 다가오는 알맞은 시기에 윌슨과의 파트너십이 이루어졌습니다."라고 NBA의 글로벌 파트너십 회장인 살바토레 라로카(Salvatore LaRocca)가 말했다. 이어 그는 "NBA 리그 초기 37시즌 동안 공인구였던 윌슨이 다시 함께했던 역사를 바탕으로 리그의 성장이 계속될 것을 고대하고 있습니다."라고 말했다.

윌슨의 NBA 공인구는 6월 21일 월요일부터 27일 일요일까지 열릴 예정인 마이크로소프트 서피스 NBA 드래프트 콤바인 2021 농구 경기장에서 데뷔한다. 공인구는 스테이트팜(State Farm)에서 주최하는 NBA 드래프트 2021 일정에 따라 7월 29일부터 미국에서 wilson.com 을 통해 독점 판매될 예정이다. NBA 공인 윌슨 제품은 추가로 여름 내내 NBAStore.com , 아마존 등을 포함한 전 세계 주요 소매업 파트너사를 통해 판매될 예정이다.

윌슨은 공인구 공개와 동시에 2020년 NBA 올스타 트레이 영(Trae Young)과 2016년 드래프트에서 1라운드 선발됐던 자말 머레이를 윌슨의 첫 NBA 자문 스태프로 소개할 예정이다. 윌슨의 공식 자문 스태프 일원으로서, 영과 머레이는 윌슨 제품을 사용하여 테스트해 보고 피드백 제공 및 협력할 예정이다.

"윌슨의 자문 스태프로 합류하게 된 것은 제게 너무나도 자연스러게 맞는이었습니다."라고 영이 말했다. 이어 그는 "차도에서 놀던 어릴 적부터 대학 농구 선수로 활동할 때까지 이 농구공을 사용해 왔습니다. 윌슨이 다시 NBA로 돌아오게 된 점과 더불어 제가 농구 코트 안팎에서 영향력을 발휘하게 되어 기쁩니다."라고 말했다.

영과 머레이는 WNBA 올스타에 세 번 선정됐던 리즈 캠베이지(Liz Cambage), FIBA 3x3 스타인 두산 불럿(Dušan Bulut)과 미나 투헤(Migna Touré), 유명한 능력 있는 코치인 크리스 브리클리(Chris Brickley), 테이스트메이커 베이자 벨레즈(Beija Velez)를 포함한 윌슨 농구 자문 스태프 일원에 합류하며, 시즌이 다가올수록 더 많은 선수가 발표될 것으로 보인다.

윌슨의 NBA와의 파트너십 이정표는 미국 여성농구협회(Women's National Basketball Association, WNBA) , NBA G 리그, NBA 2K 리그, 아프리카농구리그(Basketball Africa League, BAL) 전반을 넘나들면서 발표 및 활성화하여 NBA 75주년 시즌에서도 선보일 예정이다.

윌슨(Wilson) 소개

에이머 스포츠 코퍼레이션(Amer Sports Corporation)의 자회사로, 미국 시카고에 기반을 둔 윌슨 스포츠용품(Wilson Sporting Goods Co.) 은 고성능 스포츠 장비, 스포츠 의류, 액세서리 분야의 세계 최고 제조업체입니다. 모든 수준의 스포츠 경기에 1세기를 뛰어넘는 혁신을 가져오고 있습니다. 이를 위해 선수의 통찰력을 사용하여 장비 혁신을 새로운 영역으로 밀어 넣고 모든 수준의 선수가 최상의 역량을 발휘할 수 있게 해주는 제품을 개발합니다. 더 많은 정보를 확인하기 위해서는 www.wilson.com 를 방문하시기 바랍니다.

농구: 윌슨은 미국프로농구연맹(National Basketball Association®, NBA), 미국 여성농구협회(Women's National Basketball Association®, WNBA), 전미대학체육협회(National Collegiate Athletic Association®, NCAA)에서 주최하는 전미대학농구선수권, 파이널 포(Final Four), 농구 챔피언스 리그(Basketball Champions League, BCL), 아프리카 농구 리그(Basketball Africa League, BAL), FIBA 3x3 공식 경기에 대한 공인구 공급사입니다. 미식축구: 윌슨은 내셔널 풋볼 리그(National Football League® ,NFL)의 최초이자 유일한 공인구 공급사이며, 또한 캐나다 미식축구 리그(Canadian Football League, CFL), 미국 대학 미식축구(NCAA), 팝 워너(Pop Warner), 미국 청소년 미식축구(American Youth Football), USA 풋볼 리그에 대한 공인구 공급사입니다. 테니스: 윌슨은 US 오픈(US Open) 및 롤랑가로스(Roland Garros)의 공인구 및 공인 거트의 파트너사입니다. 배구: 윌슨은 프로배구인협회(Association of Volleyball Professionals, AVP) 및 NCAA 비치발리볼의 공인구 공급사입니다. 축구: 윌슨은 NCAA 축구의 공인구 공급사입니다.

NBA 소개

NBA는 전미농구협회(National Basketball Association), 미국 여성농구협회(Women's National Basketball Association), NBA G 리그, NBA 2K 리그가 해당되는 프로 스포츠 리그 네 곳을 중심으로 만들어진 글로벌 스포츠 및 미디어 비즈니스입니다. NBA 및 국제농구연맹(International Basketball Federation, FIBA) 또한 공동으로 아프리카농구리그(Basketball Africa League, BAL)를 운영하고 있습니다. NBA는 215개 국가 및 지역에서 50개 이상의 언어로 제공되는 게임 및 프로그램과 6개 대륙 100개 국가의 10만개 이상의 매장에서 판매되는 상품을 통해 주요 국제적 입지를 형성했습니다. NBA 2020-21 시즌 출전선수 명단은 41개국에서 온 107명의 다국적 선수로 이루어져 있습니다. NBA Digital의 자산에는 NBA TV, NBA.com, NBA 앱 및 NBA 리그 패스를 포함합니다. NBA는 모든 리그, 팀, 선수 플랫폼을 통틀어 전 세계적으로 19억 개의 좋아요와 팔로워를 보유한 세계 최대의 소셜 미디어 커뮤니티를 만들었습니다. NBA 케어(NBA Cares)를 통해 리그는 교육, 청소년 및 가족 개발, 건강 관련 문제를 지원하는 국제적으로 인정받는 청소년 봉사단체와 협력하여 중요한 사회 문제를 해결합니다.

윌슨 자문 스태프 멤버이자 애틀란타 호크스의 포인트가드인 트레이 영(Trae Young)이 NBA의 새로운 공인구를 들고 있는 모습



윌슨 자문 스태프 멤버이자 덴버 너기츠의 포인트가드인 자말 머레이(Jamal Murray)가 NBA의 새로운 공인구를 들고 있는 모습

