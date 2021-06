Smash.에서만 볼 수 있는 방탄소년단오리지널 콘텐츠 6월 18일 공개!

-- smash.에서만 볼 수 있는 방탄소년단오리지널 콘텐츠 6월 18일(금) 오전 8시 공개!

-- 'smash.city'에서 보내는 멤버들의 휴일을 테마로 매주 새로운 에피소드를 공개

-- 첫 글로벌 전개로 한국과 미국에도 동시 스트리밍

(도쿄 2021년 6월 18일 PRNewswire=연합뉴스) SHOWROOM 주식회사(본사: 일본 도쿄도 시부야구, 대표이사사장: 마에다 유지)가 운영하는 버티컬 시어터 애플리케이션 'smash.'가 방탄소년단오리지널 콘텐츠를 2021년 6월 18일(금) 오전 8시부터 독점 공개합니다. 애플리케이션 'smash.'는 스마트폰 시청에 특화된 세로형의 짧은 동영상을 스트리밍하는 서비스입니다. 향후 매주 금요일 새로운 에피소드를 업로드하며 그중 일부를 무료로 공개(※)할 예정입니다. 더불어 이전부터 구상하고 있던 세계 진출의 첫 단계로 한국과 미국에서의 스트리밍 서비스도 동시에 시작합니다. Smash.는 이를 시작으로 일본 국내 및 해외에 있는 더 많은 유저에게 smash.에서만 가능한 시청 체험을 제공하기 위해 무료로 시청할 수 있는 작품을 더욱 늘려 갈 것입니다.

(※)향후 방탄소년단오리지널 콘텐츠의 일부 에피소드를 smash.에서 무료 공개할 예정입니다. 무료 에피소드와 무료 시청이 가능한 스트리밍 시간은 smash. 공식 SNS에서 수시로 공지합니다. Smash.의 앱을 다운로드하고 어카운트를 등록하면 누구나 시청 가능합니다.

◆ 방탄소년단오리지널 콘텐츠 시청 페이지: *https://sharesmash.page.link/LKWv



Exclusive BTS content to be released on "smash." on Friday, June 18 at 8 AM!