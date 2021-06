Michael Li, 공동 사장으로 Human Horizons에 합류

(상하이 2021년 6월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최초의 진화형 슈퍼 SUV HiPhi X를 개발한 Human Horizons의 발표에 따르면, 회사의 공동 사장으로 Michael Li가 합류한다고 한다. 그는 Human Horizons 회장이자 설립자 겸 CEO인 Ding Lei에 직접 보고하게 된다. 자동차 산업에서 풍부한 경험을 쌓은 Michael 신임 대표는 세일즈 및 서비스 부문의 회장직도 역임하며, HiPhi의 모든 판매, 판매 후 서비스, 고객 개발, 일반 업무, 브랜드 PR 및 제품 커뮤니케이션을 감독하게 된다. 앞으로 Michael 신임 대표는 Human Horizons가 제공하는 고객 서비스의 전반적인 품질을 향상시키는 데 전념하고, 이를 통해 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 긍정적인 경험을 보장할 예정이다.

자신의 임명건과 관련해 Michael Li 신임 대표는 "Human Horizons 팀에 합류하게 된 것은 큰 영광"이라며 "Human Horizons는 자동차 산업을 주도할 뿐만 아니라, 고객이 정말로 원하는 것이 무엇인지, 그리고 어떻게 하면 이를 제공할 수 있는지를 파악하고 있는 혁신 기업"이라고 소감을 밝혔다. 그는 "그동안 Human Horizons는 Ding Lei 회장과 현 경영진의 주도로 단기간에 매우 인상적인 성과를 달성했다"면서 "앞으로 이들의 업무를 이어가고, 사용자와 더욱 밀접한 관계를 구축하며, 진정으로 우수한 고품질 제품과 서비스를 제공할 계획"이라고 설명했다.

Human Horizons의 설립자 겸 CEO Ding Lei고 "Michael 신임 대표의 임명은 자사의 여정에서 다음 단계로 나아가는 중요한 결정"이라며, "진보적 비저네리인 그는 마케팅과 브랜드 운영에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유한 인물"이라고 말했다. 그는 "이 시점에서 HiPhi X를 제때 배송하는 것은 자사 입장에서 중요한 이정표"라면서 "이를 통해 사용자와 함께 진정한 가치를 창출하기 위한 공동 창작이라는 새로운 단계를 시작할 계획"이라고 말했다.

Michael Li 신임 대표는 허페이 공과대학에서 공학(Engineering) 학사학위를 취득했고, 다롄 공과대학에서 전력 공학(Power Engineering) 석사학위를 취득했다. 또한, China Europe International Business School에서는 EMBA를 취득했다. 그는 수많은 상을 받았고, 중국 개혁 30주년과 40주년에 중국 자동차 산업에서 주목할만한 인물로 선정됐다.

Michael Li 신임 대표는 자동차 산업에서 심층적인 경험을 축적했고, 브랜드의 시장점유율을 높이는 혁신적인 판매 및 마케팅 전략을 시행했다. 그는 Chery Automobile에서 이사회 임원, 부사장 및 판매 책임자직을 역임했고, 현대 자동차(베이징)에서는 이사회 임원 및 운영 부사장직을 역임했다. 그전에는 메르세데스-벤츠(중국) 세일즈 부문 이사, Qoros Auto CEO, 현대자동차 그룹(중국) 부사장, 동풍열달기아(DYKMC) 사장직을 역임했다.

그 외 관련된 변화로, Human Horizons 공동설립자 Kevin Chen은 CMO직에서 물러나며 COO직만 이어갈 예정이다. 그는 Human Horizons의 COO로서 전반적인 사업 경영, 일반 업무 및 제품 기획 측면에서 Ding Lei 회장을 지원하며, 또한 제품 중심 관리, 해외 판매 촉진 계획 및 시설 건설 부문도 지원할 예정이다. 그는 또한 Human Horizons 경영팀과 협력하며 브랜드 구축에 집중할 예정이다.



