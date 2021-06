생물다양성의 아름다움 포착한 글로벌 단편 영상 수집 활동 개시

(쿤밍, 중국 2021년 6월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 9일, '다양한 세상의 수호 및 지구상의 공동 고향 건설(Guarding a diverse world and building a common homeland on Earth)'이라는 세계적인 단편 영상 수집 활동이 시작됐다. 이 활동은 다가오는 유엔 생물다양성 회의(CBD COP15)의 '생태 문명: 지구상의 모든 생명을 위한 공유된 미래 건설(Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth)'이라는 주제를 전달하기 위한 목적으로 시작됐으며, 대중에게 자연을 존중, 준수 및 보호하며 '인간과 자연의 조화로운 공존'의 비전을 실현할 것을 촉구한다. 이 활동은 COP15를 위한 윈난성 준비작업(Yunnan Provincial Preparatory Work)의 Leading Group Office가 주관한다.



2021년 6월 9일, '다양한 세상의 수호 및 지구상의 공동 고향 건설'이라는 세계적인 단편 영상 수집 활동 개시

제15회 생물다양성협약 당사국총회(CBD COP15)는 올 10월 11~24일에 중국 남서부 윈난성의 수도인 쿤밍에서 개최된다.

전문 및 비전문 영화 제작자, 블로거, 소셜 미디어 콘텐츠 제작자 등의 기관과 개인이 작품을 출품할 수 있다. 결선 진출자 100명은 최고 창의성(Best Creativity), 최고 인기(Best Popularity), 최고 스토리(Best Story), 뛰어난 작품(Outstanding Work)의 4개 부문에서 상을 받게 된다.

제출 영상은 생물다양성 보호, 생물다양성의 아름다움, 인간과 자연의 공존에 초점을 맞춰야 한다.

제목란에 'COP15 Global Short Video Collection Activity'라고 기재하고, 이메일 본문에 연락처 정보(성명 및 이메일)를 남긴 후, cbdCOP15video@outlook.com으로 영상을 전송하면 된다. 영상 형식에는 제한이 없다. 해상도는 1080P 이상, 비트 전송률은 15Mbps 이상, 영상 길이는 5분 미만이어야 한다. 중국어와 영어가 모두 허용된다.

작품 접수 기간은 2021년 6월 9일~8월 15일이다. 작품 제출이 완료되면 8월 15일부터 9월 초까지 최종 후보 작품이 공개된다. 시상식은 9월 중순에 발표되며, 수상작은 9월 말부터 10월까지 순회 전시될 예정이다.