아메리칸 웨이브 머신스(American Wave Machines, Inc.), 퍼펙트스웰(PerfectSwell®) 시즈나미(Shizunami) 발표

솔라나비치, 캘리포니아, 2021년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 아메리칸 웨이브 머신스(American Wave Machines, Inc.)(이하 AWM)는 퍼펙트스웰 시즈나미(PerfectSwell®Shizunami, 静波サーフスタジアムPerfectSwell®)가 이번 달 말에 시작된다고 발표했다. 일본 마키노하라시, 시즈나미의 서핑 타운에 위치한 퍼펙트스웰® 시즈나미는 안전하고 통제된 환경에서 세계적 수준의 대회 서핑을 제공할 것이다. 이 서핑 풀은 올림픽 서핑 팀을 위한 훈련 플랫폼으로도 사용할 수 있다.

프로 서퍼이자 2016 이치노미야 지바 오픈(2016 Ichinomiya Chiba Open)의 우승자인 에반 가이슬만(Evan Geiselman)은 퍼펙트스웰®을 진행하는 커미셔닝 팀의 일원이 될 것이다. 일본에 새로 적용될 기능은 추가적인 제어를 가능하게 하는 웨이브 디자인의 극한인 '템포럴 디스토션(Temporal Distortion)'과 같은 소프트웨어 플랫폼 혁신입니다. "템포럴 디스토션은 고급 성능과 학습 환경 모두에 적합한 완전히 새로운 웨이브를 선사할 것입니다."라고 아메리칸 웨이브 머신스의 서핑 프로그래머 윌리엄 맥파랜드(William McFarland)는 말했다. "이것은 서핑에 변화하는 요소들을 추가해 전반적으로 더 역동적인 웨이브를 생성할 것입니다." 다른 새로운 기능에는 시스템 전원 반응에 대한 업그레이드가 있다. "시작 테스트 결과는 성능 반응 향상이 있었음을 확인해 줍니다."라고 수석 엔지니어 미쿠엘 라자로(Miquel Lazaro)가 말했다.

퍼펙트스웰® 시즈나미는 '서핑 아레나'라고 불리는, 서핑 중심의 상대적으로 작은 면적을 차지하는 도시 내 장소에서 고성능 서핑 시설을 경험할 수 있는 방법을 보여준다. 이러한 확장성은 퍼펙트스웰 서프 테크놀로지(PerfectSwell® Surf Technology) 가 어떻게 다양하게 응용되어 전 세계적으로 보급될 수 있을지에 대한 가능성을 보여준다. 172 "서핑은 올림픽에서 유일하게 한 번 종목으로 선정되었습니다. 이것은 서핑 분야의 분수령이 되는 순간입니다."라고AWM의 설립자 브루스 맥파랜드(Bruce McFarland)는 말했다. "7월 12일을 시작으로 퍼펙트스웰® 시즈나미는 올림픽까지 운동 선수 훈련, 전시회, 이벤트를 위한 일관된 플랫폼을 제공합니다."

아메리칸 웨이브 머신스(American Wave Machines) 소개

아메리칸 웨이브 머신스(American Wave Machines, Inc.)의 서핑 기술은 11개의 관할구역에서 39개 특허의 보호를 받습니다. 서프스트림(SurfStream®) 시설들은 100명까지 수용 가능하며 퍼펙트스웰(PerfectSwell®) 서핑풀은 1 에이커(약 4천 ㎡) 이상으로 1000명까지 수용 가능합니다. 2007년 이후 세계 전역에 위치한 아메리칸 웨이브 머신스 시설들에서 4백만 이상의 세션이 진행되었습니다.

서프 스타디움 재팬(Surf Stadium Japan) 소개

서프 스타디움 재팬은 지역사회와 사회 환원이라는 원칙을 기반으로 설립된 기업입니다. 서프 스타디움 재팬은 이미 시즈나미에 번성하고 있는 서핑 정신을 더욱 강화할 것입니다.

Pro surfer Taichi Wakita on the first waves at PerfectSwell® Shizunami