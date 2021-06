삼성전자 TV, 몬드리안·칸딘스키 명작 담는다

삼성전자 소속 직원들이 15일 삼성 디지털프라자 홍대점에서 ‘더 프레임’ TV에 담긴 피에트 몬드리안의 작품 ‘Composition in Colours / Composition No. I with Red and Blue’를 소개하고 있다. [삼성전자 제공]