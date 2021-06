방탄소년단 진 中팬들, 데뷔 8주년 축하 하이브 사옥 맞은편 대형래핑광고…‘특급 서포트’

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단(BTS) 진의 중국 팬들이 데뷔 8주년을 축하하며 특급 서포트를 준비해 눈길을 끈다.

진의 데뷔 8주년을 앞두고 진의 중국 팬들이 지난 10일 소속사 하이브의 용산 신사옥 바로 맞은편 벽면에 대형 래핑 광고를 게재했다.

진의 중국 팬베이스 '차이나 진 바'는 지난 10일 ‘Happy 8th Debut Anniversary’ 서포트 Part 3를 공개하며, "진의 데뷔 8주년을 맞아 6월 10일부터 17일까지 하이브의 용산 신사옥 정문 건너편 벽면에 대형 래핑 광고를 진행한다"라고 밝혔다.

광고에는 "빛으로 가득찬 석진이의 8주년", "ALWAYS BY YOUR SIDE SEOKJIN", "HAPPY DEBUT 8th ANNIVERSARY", "석진아, 믿어줘서 사랑해줘서 고마워", "어서와~ 6월 13일이 무슨 날인지 알지? 방탄소년단의 8번째 생일, 석진이의 데뷔 8년차야. 다같이 박수치고 축하해주자", "김석진, 데뷔 8주년 축하해" 등 진의 데뷔 8주년을 축하하는 팬들의 애정 가득한 메시지가 담겨있어 감동을 자아냈다.

이번 서포트는 진은 물론 하이브 용산 트레이드센터와 하이브 뮤지엄을 방문하는 수많은 이들이 볼 수 있을 것으로 전망된다. 벌써부터 많은 팬들이 방문해 인증샷을 남기는 등 팬들의 핫플레이스로 떠오르고 있다.

'차이나 진 바'의 서포트는 사옥 근처의 카페에서도 이어진다. 하이브 사옥 바로 뒤에 위치한 '카페 BUD'에서는 6월 10일부터 13일까지 선착순으로 아메리카노 100잔을 나눠주는 행사를 진행하고 있다.

'차이나 진 바'는 서울 신촌에서도 진의 데뷔 8주년 축하 광고를 진행하고 있다.

