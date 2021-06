Yili, 생물다양성 보존과 지속가능성에 대한 높은 진전도 보고

-- 2021 BBF 사전 행사 참가

(쿤밍, 중국 2021년 6월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 6일, 생물다양성협약 사무국(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, SCBD)과 중국 생태환경부가 "The business and finance journey to Kunming: We are part of the solution"이라는 주제로 중국 쿤밍에서 2021 사업 및 생물다양성 포럼(Business and Biodiversity Forum, BBF) 사전 행사를 개최했다. 이 행사는 아이디어와 해결책을 공유하기 위한 파트너십 소집을 목표로 하는 유엔 생물다양성 회의의 일환으로 열렸다. 아시아 최대의 유제품 생산업체 Yili 그룹은 이 행사에서 2020 연례 생물다양성 보존 보고서(Annual Report on Biodiversity Conservation)와 2020 지속가능성 보고서(Sustainability Report)를 발표했다. Yili는 2018년부터 두 영역에서 자사의 관행에 대한 보고서를 발표하고 있다.



Yili, 2021 BBF 사전 행사에서 2020 연례 생물다양성 보존 보고서 및 지속가능한 개발 보고서 발표

기후 변화를 해결하고, '탄소중립'의 미래 개척

'탄소 중립성'과 '탄소 배출량 정점' 달성은 인류의 웰빙과 관련된 핵심적인 사안이다. 2010년, Yili는 11년 연속으로 탄소 인벤토리를 작성해왔다. UN 2030 SDG를 위해서는 세계적인 기후 변화 문제를 해소할 해답을 제시했다. 2019년에는 ISO14064 기준에 따라 자사의 EHSQ 경영정보시스템에 국가 온실가스 인벤토리 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후 변화에 관한 정부 간 협의체) 지침을 통합함으로써, 탄소 인벤토리를 자동화하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 지난 11년간 CO2 배출량을 651만t 감축하고, 107억kWh에 해당하는 전기를 절약했다.

사막 조림을 통해 야생동물의 다양성 보호

Yili 대변인 Su Yufeng은 "내몽골에 뿌리를 둔 자사는 특히 초원 생태에 관심이 많다"고 언급했다. 내몽골 아루커얼친 기(Ar Horqin Banner)는 잦은 가뭄과 과방목 때문에 만연한 초원 황폐화 및 사막화라는 문제에 직면해 있다. Yili는 이 문제를 해결하고자 수목과 농사 관행을 이용하는 혁신적인 허브 경작 모델을 선보였다. 연간 40,000t이 넘는 양질의 개자리(medick)와 오트 건초(oat hay)를 생산하며, 46,000mu(1mu는 약 667m2)에 달하는 황폐화된 초원을 살린 이 모델은 사막화를 저지하고, 지역 공동체에 중요한 사회적 및 경제적 혜택을 부여하는 한편, 조사를 위한 양질의 조사료를 생산한다. 이 모델은 아루커얼친 기 초원 핵심 지역의 식물 커버리지율을 2008년 10% 미만에서 올해 90% 이상으로 대폭 높이는 데 기여했다.

Yili는 야생동물 서식지 보호는 물론 습지 보호와 조림에도 전념하고 있다. 작년 Yili의 습지 생태 모니터링 프로젝트는 지린성 내 세 개의 국가 자연보호구역에서 39개 모니터링 스테이션을 통해 16,526종에 달하는 조류를 기록했다. 이렇게 기록된 종에는 황새, 두루미 및 붉은가슴흰죽지 같은 멸종 위기 새도 있다. "자이언트 판다보다 더 희귀하다"고 묘사되는 붉은가슴흰죽지는 국제자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)을 통해 심각한 위기종으로 분류됐다.

환경친화적 포장으로 유기농 라이프스타일 도모

Yili는 환경친화적인 포장을 도모함으로써, 유기농 녹색 라이프스타일을 중요하게 지지한다. Yili Satine 우유는 야생동물이 서식하는 숲을 보호하고자 FSC 인증을 받은 포장을 이용한다. 이 프로그램은 2020년에만 185,500mu 면적의 지속가능한 숲을 거의 50억 개의 우유 포장으로 전환하는 데 성공했다. Satine는 재활용 및 재생 자원인 사탕수수로 부분 제조한 유기농 뚜껑을 도입했다.

그뿐만 아니라, Yili는 라이프사이클 공급망 관리 시스템을 구축하고, 녹색 미래를 위해 책임감 있는 산업을 구축하도록 공급업체에 요청했다. 2020년 중국 공업신식화부는 19개 Yili 공장을 '녹색 공장'으로 선정했다.

