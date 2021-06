엑소, 스페셜 앨범 아이튠즈 전 세계 85개 지역 1위

엑소 [SM엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엑소(EXO)의 스페셜 앨범이 공개와 동시에 전 세계 85개 지역 1위에 올랐다.

8일 SM엔터테인먼트에 따르면 전날 공개된 엑소의 스페셜 앨범 ‘돈트 파이트 더 필링(DON’T FIGHT THE FEELING)’은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 독일, 이탈리아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 브라질 등 전 세계 85개 지역 1위에 올랐다.

더불어 엑소는 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 차지했다. QQ뮤직에선 공개 2시간 19분 만에 판매액 3백만위안을 돌파한 앨범에게 부여하는 ‘트리플 플래티넘’ 인증도 받았다.

또한 이번 앨범은 한터차트 일간 1위를 차지함은 물론, 동명의 타이틀곡 역시 공개 이후 바이브, 벅스, 지니 1위 등 각종 음원 차트 최상위권을 기록했다.

엑소의 스페셜 앨범 ‘돈트 파이트 더 필링’은 에너제틱한 매력의 동명의 타이틀 곡을 비롯해 ‘파라다이스 (Paradise)’, ‘훅! (No matter)’, ‘런어웨이(Runaway)’, ‘지켜줄게 (Just as usual)’ 등 총 5곡이 수록돼 있다.

