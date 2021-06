글로벌 건강 시스템의 진보 촉진 위한 혁신 및 협력 촉구

-- 아시아 보아오포럼, 제2회 국제건강포럼 개최

-- 국제 코로나19 백신 협력에 대한 고무적인 논의 진행

(칭다오, 중국 2021년 6월8일 PRNewswire=연합뉴스) 1,500명이 넘는 전문가, 학자, 정부의 의료 관료 및 비정부 단체와 제약회사 대표들이 아시아 보아오포럼(Boao Forum for Asia)이 개최하는 제2회 국제건강포럼(Global Health Forum, "GHF")에 참가하고자 칭다오를 찾았다. 이달 1일부터 나흘간 진행된 이 행사에서는 "건강을 넘어선 건강: 지속가능한 개발의 해 2030(Health Beyond Health: In the Year of Sustainable Development 2030)"이라는 주제를 탐색했다.



아시아 보아오포럼이 개최하는 제2회 국제건강포럼: 글로벌 건강 시스템의 진보를 촉진하기 위한 혁신과 협력 촉구

전 세계적 협력, 국제 조달 표준 및 절차, 전 세계적 상호 인정에 대한 활발한 논의의 주제는 새로운 코로나19 백신의 국제적 보급과 적용이었다. 국제건강포럼(GHF) 전문 자문위원 Dr. Wang Yu는 연구개발 기관과 제조업체가 데이터의 완전성과 커버리지에 세심한 주의를 기울이고, WHO의 지침에 따른 체계적인 접근법을 채택할 것을 촉구했다.

전 세계적인 적용 측면에서, Dr. Wang Yu는 유엔조달본부(United Nations Procurement Division, UNPD)와 협력하는 것이 코로나19 백신의 가용성을 확장하는 데 유리할 것으로 보고 있다. 세션 2 "모든 정책에서 건강 - 2021 UN의 지속가능한 개발 목표 포럼"에서 Dr. Wang은 "국제적으로 백신을 배포하고 상호 인정을 받으려면, 유엔의 허가와 승인이 필요하다"라며 "따라서 백신 제조업체는 국제적 배포를 크게 촉진할 WHO 기준과 요건에 따라 국제적 비전과 단계별 절차의 개요에 대비해야 할 것"이라고 언급했다.

한편, 세션 11 "보편적인 건강 커버리지 - 코로나19 백신의 연구개발, 접근 용이성 및 적정 가격"에서는 중화인민공화국 국가위생건강위원회 산하 의료과학기술개발센터 소장 Zheng Zhongwei가 국제적으로 공급되는 백신의 접근 용이성을 설명하면서, 중국 보건부가 1천325만 회분의 코로나19 백신을 대상으로 진행한 조사 데이터를 보고했다.

Zheng 소장은 "백신 접종 후 14일이 지난 시점에서 효과적인 감염 예방률은 65.3%, 입원 예방률은 87%, 중병 예방률은 90%, 사망 예방률은 86%를 기록했다"라고 설명했다.

한 예로, 중국 백신은 지금까지 100개국 이상에서 조건부 마케팅 승인을 받았으며, 올해 안으로 10억 회분 이상, 그리고 2022년에는 더 많은 분량을 공급 가능할 것으로 예상된다. 또한, 백신 공급업체 CanSinoBIO는 물류 및 저장 비용을 절감하기 위해 주사 세트 대신 백신 비축량을 수출하는 것으로 마케팅 접근법을 혁신했다. 그뿐만 아니라, CanSinoBIO는 높은 백신 공급 수요를 충족하기 위해 지역 백신 필링 업체와 협력하고, 적절한 충진 과정과 절차를 통해 업무를 진행할 현장 전문가를 배치했다.

국제건강포럼(GHF)는 협력과 혁신을 지지하며, 정책 기준 리더, 기업 CEO, 의료 및 건강 분야의 오피니언 리더들로부터 고무적인 제안, 성공적인 협력 프로젝트 및 의미 있는 교훈을 수집했다. 하위 포럼에서 논의한 다른 주제로는 현 시대에 충족되지 못하는 건강 수요, 신기술 발전과 경계 및 새로운 건강 서비스 모델 등이 있다.

추가 정보는 웹사이트 http://www.ghfbfa.cn 을 참조한다.

아시아 보아오포럼 국제건강포럼(GFH) 소개

아시아 보아오포럼(BFA) 산하 국제건강포럼(GFH)은 정부, 기업 및 고등 교육기관의 특징과 장점을 바탕으로 높은 수준의 회담과 실질적인 협력을 위해 2018년에 시작됐으며, 건강 분야에서 높은 대표성과 권위를 갖춘 포괄적인 플랫폼을 구축하기 위해 마련됐다. 업계 전체의 지혜를 모으고 학제 간 협력을 촉진하는 데 전념하는 이 포럼은 대규모 건강 산업에서 국경을 초월한 통합 경향과 최첨단 분야에 초점을 맞춘다.