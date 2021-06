크로스오버그룹 레떼아모르 첫 미니앨범 중 꼰메(Con Me) 선공개

이태리어로 ‘나와 함께’ 라는 뜻으로 네 남자의 사랑의 편지 콘셉트

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]4인조 크로스오버 그룹 레떼아모르가 첫 미니앨범 위시(Wish)의 수록곡 중 하나인 꼰메(Con Me, 부제 Oh my love)를 6월 9일 오후 6시 선공개한다.

‘꼰메’는 이태리어로 ‘나와 함께’라는 뜻이며 영원한 사랑에 대한 간절한 고백을 담은 레떼아모르 네 남자의 사랑의 편지를 콘셉트로 한다.

‘꼰메’는 서정적이고 웅장한 스트링 오케스트라의 인트로와 간주가 돋보이는 곡으로 프로듀싱 그룹 뉴아더스가 작곡/작사를 맡았다. 뉴아더스는 이문세, 포레스텔라의 대표곡 작곡 및 드라마 “이태원 클래스” OST 〈돌덩이〉, “나의 아저씨” OST 〈어른〉 작사를 맡은 바 있다.

레떼아모르 멤버의 목소리가 각자의 색으로 영롱이 빛나면서도 하나의 울림으로 어우러지는 꼰메(Con Me)는 시적인 노랫말과 따뜻한 선율로 크로스오버 음원 중 대표되는 로맨틱 송으로 자리매김할 것으로 기대되는 곡이다.

레떼아모르의 첫 미니앨범 위시는 6월 17일 낮 12시에 발매된다. 레떼아모르는 국가대표 베이스 바리톤 길병민, 청량한 음색과 뛰어난 테크닉의 테너 김민석, 사랑을 속삭이는 듯한 달콤 보컬리스트 김성식, 낭만을 노래하는 크로스오버 아티스트 박현수로 구성된 크로스오버 4인조 그룹으로 JTBC ‘팬텀싱어 시즌 3’에서 결성됐다.

