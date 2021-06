화웨이, 에너지와 정보 흐름의 융합으로 탄소 중립 추진

-- Huawei Digital Power, SNEC 2021 참가

(상하이 2021년 6월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 3~5일, Huawei Digital Power가 '무탄소 및 스마트 사회를 위한 전력 디지털화 선도(Leading power digitalization for a zero-carbon and smart society)'라는 주제로 중국 상하이에서 개최되는 세계 최대 태양광 무역전시회인 SNEC 2021에서 Zero-carbone All scenario 솔루션을 선보인다. 화웨이는 글로벌 태양광 PV 산업의 선구자로서 PV를 주요 에너지원으로 만들기 위해 PV를 연료화함으로써 더욱 친환경적인 세상을 만들기 위해 고군분투하고 있다.

이번 전시회에서 단연 눈길을 끈 것은 3일에 공개된 Huawei FusionSolar All-scenario PV & Storage Solution이다. 이 솔루션은 Smart PV Generator FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, Off-grid Power Supply Solutions + Energy Cloud의 '4+1' 시나리오가 적용돼 무탄소 발전으로의 전환 가속화 및 에너지 격차 해소를 목표로 한다. 이에 대한 자세한 내용은 화웨이 웹사이트[ https://solar.huawei.com/eu/news/eu/2021/6/SNEC2021-Huawei-Digital-Power-Pushes-for-Carbon-Neutrality ]를 참조한다.

그 외에도 화웨이는 전시회에 직접 참가하지 못하는 고객 및 파트너를 위해 3일부터 양일간 화웨이 SNEC 2021 글로벌 가상 서밋(SNEC 2021 Global Virtual Summit)을 개최한다. 온라인 서밋은 청중에게 신제품 출시, 통찰력 있는 전문가 인터뷰, 부스에서의 주요 볼거리를 열람할 귀중한 기회를 제공한다.

1. FusionSolar 8.0: 미래형 스마트 PV 발전기 개발

화웨이는 기존 구조를 혁신해 FusionSolar 8.0이라는 미래형 스마트 PV 발전기를 출시했다. 이는 고객에게 두 가지 이점을 제공한다. 첫째로 스마트 PV 발전기는 향상된 그리드 안정성을 약속하고, 둘째로 세계 최초의 'Gemini' ±1500V 설계는 더 큰 서브 어레이, 더 높은 전압을 지원함으로써 LCOE(균등화 발전비용)를 7%까지 절감할 수 있다.

2. Green Residential Power 2.0: 무탄소 주택에서 시작하는 새로운 삶

업그레이드된 Green Residential Power 2.0 솔루션은 혁신적인 '1+3+X'구조를 내세운다. Smart Energy Controller를 핵심으로 하는 이 솔루션은 최적화 도구, 스마트 스트링 ESS 및 Green Power Cloud의 세 가지 핵심 구성 요소를 갖추고 있어, 지능형 전력 생태계를 구축한다. 능동적이고 다양한 안전 기능을 갖춘 스마트 전력 생성, 저장 및 스마트 전력 소비에 초점을 맞춘 Green Residential Power 2.0 솔루션은 에너지 비용을 절감하고, 새로운 무탄소 라이프를 시작할 수 있도록 지원한다.

3. Green C&I Power 1.0: 친환경 파워로 모든 산업을 지원

화웨이는 올해 태양광 전용, 저장 전용, 태양광+저장+충전 및 오프그리드와 같은 다양한 적용 시나리오에 적합한 새로운 C&I 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 최적화 도구와 스마트 스트링 에너지 저장 시스템을 적용해 에너지 수율을 30%까지 개선하고, 에너지 저장 전력을 최대 15%까지 향상시킬 수 있다. 화웨이 인버터는 지능형 AFCI 아크 보호를 지원하고, 0.5초 이내에 자동 종료됨으로써 시스템의 능동적 안전을 보장한다.

4. 화웨이 Digital Power Zero-carbon All-scenario Solution: 무탄소 및 스마트 사회를 위한 전력 디지털화 주도

화웨이는 무탄소 발전 외에도 SNEC에서 처음으로 디지털 전력 무탄소 올 시나리오 솔루션을 선보였다. 화웨이 디지털 파워 사업부는 탄소 중립 시대에 디지털 기술 및 전력 전자 분야에서의 강점을 최대한 활용하고, 전력, 열, 에너지 저장, 클라우드 및 AI 기술을 통합함으로써 에너지 산업 디지털화의 가속화를 통해 무탄소 스마트 사회에 기여하고 있다.

에너지 전환이 진행되는 동안, 태양광 PV로 대표되는 재생에너지는 필연적으로 주요 에너지원이 된다. 재생에너지를 주요 원천으로 하는 새로운 전력 시스템을 구축하는 것이 탄소 중립성을 달성하는 열쇠다. 디지털 기술과 전력 전자 장치의 통합에 대한 깊은 전문성을 바탕으로, 화웨이는 고객 및 파트너와의 협력을 통해 에너지 전환을 촉진하고, 무탄소 및 스마트 사회를 구축할 계획이다.

화웨이 소개

1987년에 설립된 화웨이는 정보통신기술(ICT) 인프라 및 스마트 기기 부문의 세계적인 공급업체다. 회사는 197,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며 170개 이상의 국가 및 지역에서 사업을 운영하고, 전 세계 30억 명 이상에 서비스를 제공한다.

화웨이의 비전과 사명은 완전히 연결된 지능형 세상을 위해 모든 사람, 가정 및 조직에 디지털을 제공하는 것이다. 이를 위해 회사는 유비쿼터스 연결을 추진하고, 네트워크에 대한 동등한 접근을 촉진하며, 클라우드와 인공지능을 지구 곳곳에 공급함으로써 적재적소에 뛰어난 컴퓨팅 성능을 제공한다. 또한, 모든 산업과 조직이 더 민첩하고 효율적이며 역동적으로 성장할 수 있도록 디지털 플랫폼을 구축하고, AI로 사용자 경험을 재정의함으로써 집 또는 사무실에서, 혹은 이동 중에도 상관없이 삶의 모든 측면에서 사람들에게 더 맞춤화된 환경을 제공하고자 한다. 추가 정보는 회사 웹사이트 www.huawei.com을 참조하거나 아래 계정에서 화웨이를 팔로우한다.

