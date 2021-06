리브 사이클링, 신제품 2022 랑마 디스크 공개

더 가볍고 빠르며, 반응성이 향상된 2세대 랑마 디스크

뉴버리 파크, 캘리포니아주, 2021년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 더 많은 여성이 자전거를 타도록 주력하고 있는 리브 사이클링(Liv Cycling)은 로드 라이더에게 경쟁사보다 더 가볍고, 견고하며, 속도 빠른 자전거를 제공하는 랑마 디스크 신제품을 오늘 공개했다. 안목있는 로드 라이딩 애호가에서 UCI 월드투어 라이더에 이르기까지, 랑마 디스크 제품 시리즈는 사이클리스트 그룹을 이끌거나 독보적인 성능을 추구하는 이들에게 적합한 11가지의 모델을 제공한다.

Liv Langma Advanced SL Disc Red. After working with riders from the CCC-Liv (now Liv Racing WorldTeam) in the prototype testing phase, the all-new Liv Langma Advanced SL Disc is the official bike for their 2021 race season.