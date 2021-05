중국 싼야, IAI 국제여행상 시상식에서 은상 및 동상 수상

(싼야, 중국 2021년 5월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 28일 저녁 베이징에서 열린 IAI[http://www.iaiad.com/en ] 축제 및 여행상(IAI Festival and Travel Awards) 시상식에서 중국 남부 도시 싼야가 한 개의 은상과 두 개의 동상을 받았다. 이 시상식에서는 업계 여러 기업이 탐내는 이 상의 다른 수상자도 발표됐다. 가장 주목할 만한 시상 내용은 싼야 관광선전국(Sanya Tourism Promotion Board, STPB)이 만든 Wonderland Sanya 캠페인이 문화관광 IP 부문에서 은상을 받은 것이다. 그리고 STPB와 Qyer.com이 공동 개최한 '싼야 국제 여행지-통합 마케팅 커뮤니케이션(Sanya International Travel Destination-Integrated Marketing Communication)' 캠페인과 2020년 탑 50 여행자 회의(TOP 50 Travelers Conference)도 브랜드 마케팅 부문에서 각각 동상을 받았다.



Sanya, China Takes Home One Silver and Two Bronzes at IAI International Travel Awards Ceremony