Kavalan, 도쿄에서 싱글 몰트 부문 'Best of the Best' 수상

Kavalan은 올해 전 세계에서 참가한 전체 싱글 몰트 중 1위, 3위, 4위, 5위 등, 대회의 상위5개 싱글 몰트 중 4개를 차지했다.

'Best of the Best' 싱글 몰트는 2단계 과정을 거쳐 결정된다. 1단계에서는 상위 14개의 싱글 몰트가 선정된다. 2단계에서는 15명의 심사위원으로 구성된 특별팀이 다시 한번 독립적으로 블라인드 시음을 거쳐 14개 싱글 몰트 중 'Best of the Best' 싱글 몰트를 선정한다.

또한, 대만은 이번 대회에서 처음으로 신규 위스키 지역으로 선정됐다. Kavalan은 지역 상위 2개 부문 상인 'Taiwanese NAS Single Malt'와 'Taiwanese Single Malt Single Cask'를 수상했다.

Kavalan의 제3회 TWSC 수상 내용

Best of the Best 싱글 몰트 - 1위

10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

대만 위스키 싱글 몰트 NAS 부문상

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

대만 위스키 싱글 몰트 싱글 캐스크 부문상

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1위 - 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

3위 - Soloist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

4위 - 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

5위 - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan CEO Lee는 "Kavalan은 일본에서, 특히 최고급 싱글 몰트 사이에서 각축을 벌였다"고 말했다.

그는 "TWSC의 'Best of the Best'로 선정된 것에 큰 감사를 드린다"라며 "우리는 팬과 비평가 모두를 위해 품질, 부드러움, 복잡성을 향상시키며, 이러한 타이틀에 부응하기 위해 앞으로도 열심히 노력할 것"이라고 말했다.

TWSC에 따르면, 이번 대회는 일본 위스키문화연구소(Japan Whisky Research Centre)의 지식을 바탕으로 하며, 일본 위스키를 평가하기 위한 일본 최초의 주요 대회로 시작됐다고 한다. 올해 202명으로 구성된 심사위원단은 주로 일본 전역의 현에서 온 바텐더와 일본 증류주 제조 및 도매업 전문가로 구성됐다.

Kavalan Distillery 소개

이란(Yilan) 마을에 있는 Kavalan Distillery는 2005년부터 대만에서 싱글 몰트 위스키 제조법을 개척해왔다. 높은 습도와 온도에서 숙성되는 Kavalan 위스키는 설산의 해빙수로 만들며, 바닷바람과 산바람으로 더욱 향상된다. 이 모든 요소가 합쳐져 Kavalan만의 고유한 부드러운 위스키가 탄생한다. 이란(Yilan) 마을의 옛 이름을 브랜드명으로 선택한 Kavalan 증류주 제조소는 모회사 King Car Group이 약 40년간 구축한 음료 제조 경험에 기반을 둔다. Kavalan은 업계에서 가장 경쟁이 치열한 여러 대회에서 500개 이상의 금상 또는 더 높은 상을 받았다. 추가 정보는 www.kavalanwhisky.com을 참조한다.

미디어 문의

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

