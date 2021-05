E-모빌리티 및 EV 충전 기반시설 분야의 선도기업인 트리티움(Tritium), 나스닥 상장 예정인 기업인수목적 회사, Decarbonization Plus Acquisition Corporation II와의 사업결합 발표

- 이 결합은 DCRN의 공적 주주들이 최소한의 상환을 가정하여 트리티움(Tritium)에 최대 미화 약 4억 300만 달러(5억 2천만 호주 달러)의 총 수입금를 제공하여 전기 자동차용 DC 고속 충전 분야의 기술 시장 선도기업으로서 성장에 충분한 자금을 지원할 것이다.

- 지난 5년 동안 높은 수익 성장을 기록한 20년 전통의 회사인 트리티움은 거래와 관련하여 미화 12억 달러 (15억 5천만 호주 달러)의 가치를 가진다.

-이번 거래는 유럽의 새로운 생산 시설에 대한 투자, 로스앤젤레스 부지 확장, 브리즈번 시설의 추가 개발을 통해 트리티움의 사업을 3개의 글로벌, 완전 제조 시설로 성장시킬 자본을 제공할 것으로 기대된다.

- 트리티움은 4개 대륙 41개 국가의 고객들에게 글로벌 판매 및 지원을 제공하는 유일한 순수 DC 고속 충전 제조업체이다.

브리즈번, 호주 및 뉴욕, 2021년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 브리즈번에 기반을 둔 전기 자동차(이하 "EVs")용 직류 (이하 "DC") 고속 충전기 개발 및 제조 업체인 트리티움(Tritium)과 기업인수목적회사(이하 "SPAC")인 Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (이하 "DCRN") (NASDAQ : DCRN, DCRNW)는 오늘 트리티움(Tritium)을 상장 기업으로 만들어 줄 사업결합을 위한 최종 계약을 발표했다. 이 거래가 종료되면 합병된 회사는 트리티움으로 명명되며 나스닥(NASDAQ)에 상장되고 새로운 종목코드 "DCFC"로 거래될 것으로 예상된다.

From left to right: David Toomey: Chief Revenue Officer, Michael Hipwood: Chief Financial Officer, Jane Hunter: Chief Executive Officer, James Kennedy: Co-Founder and Chief Technology Officer, Dr. David Finn: Co-Founder and Chief Growth Officer