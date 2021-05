아리아NLG, AI 및 데이터 기반 자연어 콘텐츠로 미디어, 스포츠 베팅 및 이커머스를 강화 및 활성화를 위해 스포츠 분석 선도주자인 부스트스포트AI와 파트너십 체결

노코드(No-code) 플랫폼은 콘텐츠 제작사가 방대한 규모로 개인화 및 진정한 스포츠 경험을 구축 및 배포 지원. 파트너십은 선두적인 자연어 제공업체의 데이터 스토리텔링 경험을 전(前) 나이키 임원, NBA 분석 디렉터 및 프로선수의 깊은 이해와 결합.

모리스타운, 뉴저지주 및 시애틀, 2021년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 자연어 생성(Natural Language Generatio, NLG) 기술 제공 선두업체인 아리아NLG(Arria NLG) 가 스포츠 미디어, 스포츠 베팅, 이커머스 전반에 디지털 스토리텔링을 보다 촉진하기 위해 부스트스포트AI(Boost Sport AI)와 전략적 협업을 맺었다고 오늘 발표했다.

No-code platform lets content creators build and deploy highly personalized, authentic sports experiences with limitless scale; Arria x Boost partnership combines the data storytelling expertise of leading natural language provider with deep understanding of sport of former Nike executive, NBA analytics director and professional athlete.