머크(Merck),‌ ‌Covid-19‌ ‌수요‌ ‌충족을‌ ‌위해‌ ‌지질‌ ‌생산‌ ‌확장‌ ‌가속화‌

- 예정보다 9개월 앞당겨 새로운 합성 콜레스테롤 제품 출시

- 고순도, 확장성, 일관된 품질 제공

- 화이자-바이오앤테크(Pfizer-BioNTech)의 Covid-19 백신을 포함하여 mRNA 치료제에 대한 수요 충족에 필요한 양의 지질을 생산하는 소수의 회사들 중 하나

다름슈타트, 독일, 2021년 5월 26일 /PRNewswire/ -- mRNA 기반 백신과 치료제의 핵심 구성 요소인 지질에 대한 높은 수요를 충족하기 위해 선도적인 과학 기술 기업인 머크(Merck)는 예정보다 9개월 앞당겨 새로운 고순도 합성 콜레스테롤 제품을 출시했다.

Filling of Merck's new synthetic cholesterol product at the company's Darmstadt, Germany facility. This new product is more than 99 percent pure, offers high batch-to-batch consistency and is scalable under commercial GMP.