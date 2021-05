희림, ‘2021 P4G 서울정상회의’ 공식 부대행사 참석

정영균 대표이사 연사로 참석

한국판 뉴딜과 건축·도시 디자인에 대해 발표

정영균 희림 총괄대표이사가 지난 25일 비대면으로 열린 ‘2021 P4G 서울정상회의’ 공식 부대행사에서 한국판 뉴딜과 스마트빌딩에 대해 발표하고 있다. [희림 제공]

[헤럴드경제=김은희 기자] 희림종합건축사사무소는 정영균 총괄대표이사가 지난 25일 열린 ‘2021 P4G 서울정상회의’ 공식 부대행사에 연사로 참석했다고 26일 밝혔다.

정영균 대표이사는 비대면 실시간 화상회의 방식으로 열린 이날 행사에서 한국판 뉴딜에 따른 지속가능성이 건축 및 도시 디자인에 미치는 영향에 대해 발표했다. 인천국제공항 제2여객터미널, 광화문 KT 웨스트빌딩 리모델링, 세종 스마트시티 등 희림이 수행했거나 수행하고 있는 프로젝트 사례를 바탕으로 디자인과 기술의 통합을 통한 에너지효율 향상, 자연과 사람 중심의 저탄소 환경 구축 등을 설명했다고 희림은 전했다.

이날 행사에는 예베 코포드 덴마크 외무부장관과 김성환 국회의원(그린뉴딜위원회 분과 위원장)이 축사를 맡았으며 한국에너지공단, 덴마크에너지청, IFC(국제금융공사), 댄포스 등 공공기관·민간기업 주요 인사가 연사로 참석했다. ‘한국판 뉴딜과 스마트빌딩’을 주제로 탄소중립을 향한 다양한 과제와 실현 방안에 대해 논의했다.

P4G는 ‘녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)’라는 의미로 기후변화 대응과 지속가능한 발전에 목표를 두는 국제 협의체다.

