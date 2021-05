내추럴 다이아몬드 협의회, 주얼리 브랜드 주대복과 파트너십 체결

(상하이 2021년 5월 20일 PRNewswire=연합뉴스)

내추럴 다이아몬드 협의회(Natural Diamond Council)가 주대복 주얼리 그룹(Chow Tai Fook Jewellery Group; 이하 주대복)과 "내추럴 다이아몬드 드림(Natural Diamonds Dream)" 이니셔티브를 알리기 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 내추럴 다이아몬드 협의회는 이번 파트너십을 통해 다양한 소통 채널과 디지털 콘텐츠, 전문 교육자료 등을 활용, MZ세대 소비자들에게 천연 다이아몬드의 아름다움을 선보일 예정이다.

이번 파트너십은 소비자들에게 천연 다이아몬드의 가치를 알리고 다이아몬드에 대한 소비자들의 구매욕을 불러일으키기 위한 것으로, 주대복은 내추럴 다이아몬드 협의회 중국 지사의 최초이자 독점적인 리테일 파트너사로서 천연 다이아몬드 관련 홍보 및 교육 캠페인을 지원할 예정이다. 또한, 내추럴 다이아몬드 협의회는 광고·디지털·소셜 미디어 콘텐츠·검색 엔진 마케팅 활동을 강화해 천연 다이아몬드의 귀중함과 희귀성, 독특함이 강조된 핵심 가치 및 의의를 전달할 계획으로, 양사는 이번 파트너십을 통해 천연 다이아몬드 주얼리 산업에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

내추럴 다이아몬드 협의회 CEO 데이비드 켈리(David Kellie)는 "올해 협의회의 주요 우선순위 중 하나는 주요 주얼리 브랜드들과의 긴밀한 협력을 통해 천연 다이아몬드의 진정성 있고 독특한 아름다움을 알리는 것이다"며 "주얼리 산업에 막대한 영향을 끼치는 주대복과의 협업을 통해 MZ세대 소비자들의 '내추럴 다이아몬드 드림'을 실현할 수 있기를 바란다"고 전했다.

주대복 주얼리 그룹 중국 매니징 디렉터 첸 사이-청(Chan Sai-Cheong)은 "내추럴 다이아몬드 협의회와 함께 '내추럴 다이아몬드 드림'을 추진 할 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다"며 "그동안 주대복은 탄탄한 리테일 네트워크와 세일즈 전문가들을 통해 천연 다이아몬드의 가치와 중요성을 알리고, 이에 대한 소비자의 만족도와 신뢰도를 증진해 왔다. 이번 파트너십을 통해 천연 다이아몬드의 가치를 더욱 확고히 하고 소비자들의 구매욕을 증대시킬 수 있으리라 확신하며, 젊은 소비자들로 하여금 천연 다이아몬드의 상징성을 깨닫게 해 다이아몬드에 대한 선호도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

또한, 내추럴 다이아몬드 협의회 중국 매니징 디렉터 메이블 웡 맥코믹(Mabel Wong McCormick)은 "지난 2020년 내추럴 다이아몬드 협의회로 재출범한 이후, 협의회는 천연 다이아몬드에 관한 다양한 디지털 콘텐츠를 개발해왔다. 이를 통해 매달 5백만 명 이상의 소비자들이 협의회 플랫폼을 방문하고 있다"며 "주대복의 광범위한 세일즈 네트워크와 업계 내 뛰어난 명성으로 이러한 콘텐츠가 더욱 많은 소비자들에게 빠르게 도달할 수 있도록 할 예정이다. 소비자들이 천연 다이아몬드의 중요성과 가치에 대해 더 잘 이해하게 된다면, 천연 다이아몬드 산업은 더욱 빠르게 성장할 수 있을 것이다"라고 설명했다.



The Natural Diamond Council Teams Up with Chow Tai Fook to Advocate 'Natural Diamond Dream'