GWM, 자사 스마트 공장에서 마라톤 대회 개최

(바오딩, 중국 2021년 5월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 16일, 중국 바오딩 Dawangdian 과학기술산업단지에 위치한 GWM 본사에서 출발 신호용 피스톨이 발사되면서, 2021 Great Wall Motor 스마트 공장 마라톤 대회(Great Wall Motor Smart Factory Marathon)가 시작됐다. 공장에서 열리는 세계 최초이자 유일한 마라톤 대회인 이 대회에는 세계 곳곳에서 5천 명에 달하는 마라톤 애호가들이 참가했다.



GWM, 자사의 과학적인 매력 선보이고자 스마트 공장에서 마라톤 대회 개최

'자유 경주'라는 주제로 열린 이번 대회는 GWM의 스마트 고급 공장인 Xushui의 고속 순환선과 더불어 스탬핑, 용접 및 조립 작업장을 도는 코스로 구성된다. 이로 인해 참가자들은 독특한 마라톤 경주를 경험하게 된다. 총투자금이 300억 위안을 넘는 Xushui 공장은 2017년부터 가동에 들어갔다. 이 공장에는 빅 데이터와 IoT 같은 혁신적인 정보 기술이 널리 설치됐다. 크면서 유연한 로봇 팔과 전자동 스마트 생산 라인은 GWM의 높은 산업 기술력과 제조 강점을 단적으로 보여준다. 품질 관리 측면에서 전체 라인의 오류-수정률은 100%에 달하며, 전체 품질 모니터링 통과율은 99.79%에 달한다. Xushui 공장에서 생산되는 7DCT 변속기는 '세계 탑 10 변속기(Top 10 Transmissions in the World)'와 국제자동차회의(International Automotive Congress)의 '혁신 및 개발 프로젝트 어워드(Innovation and Development Project Award)'를 포함해 중요한 국제상을 다수 수상했다. 그뿐만 아니라, GWM은 이번 마라톤 대회에서 서비스 로봇 개발 분야도 개척했다. 무인 시범 차량, 자동추적 화물운송 로봇, 로봇 이동식 공급소, 자동차 페이스메이커 같은 첨단 기술은 마라톤 선수들에게 중국의 스마트 제조 부문의 매력을 선보였다.

GWM은 세계화 전략을 시행하면서 러시아, 태국, 인도 등지에 스마트 공장을 설립했고, 12개의 전 공정 차량 생산기지와 5개의 KD 공장으로 구성된 '12+5' 국제 생산시스템을 구축하면서, 세계에 스마트 기술을 공급했다. 그뿐만 아니라, 세계적인 이동성 기술 기업으로 변신한다는 목표를 달성하고자 'L.E.M.O.N', 'TANK', 'COFIS intelligence'라는 세 가지 주요 기술 플랫폼도 구축했다. 이를 통해 GWM은 새로운 전력 기술과 자율주행 기술을 아우르는 한편, 자동차를 미래 이동성을 위한 스마트 파트너로 만드는 데 전념하고 있다.

2021 스마트 공장 마라톤 대회는 마라톤 정신과 상당 부분 일치하는 "매일 진보한다"라는 GWM의 기업 정신에서 비롯됐다. 또한, GWM은 30년 이상의 역사를 바탕으로, "용기를 갖고 전진하며, 절대 포기하지 않는 개발 여정"이라는 마라톤도 달리고 있다. 이 과정에서 혁신적이고 정력적이며 마음이 젊은 정신과 문화적 개념을 실현하고 있다. 앞으로도 GWM은 꾸준히 지능형 기술을 개발하고, 개방적이고 혁신적인 태도로 전 세계 사용자에게 제품과 서비스를 제공하며, 더욱 양질의 제품을 만들 예정이다.