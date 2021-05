ISMRM, 연례 회의에서 금메달 수여 및 새 회장 발표

콩코드, 캘리포니아주, 2021년 5월 18일 월요일 /PRNewswire/ -- 국제자기공명의과학회(International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 이하 ISMRM)는 이번 주에 연례 회의를 개최하여 여러 성과들에 대해 중요한 상을 수여할 것이다.

금메달은 최고 영예이며, 학회 내에서 자기 공명 분야에 대한 주요 연구 공헌을 인정하는 상이다. ISMRM 금메달은 다음 수상자들에게 수여되었다:

프레드릭 바크호프 박사(Prederik Barkhof, M.D., Ph.D.), 영국 런던 대학교(University College London) 산하 퀸 스퀘어 신경학 연구소(Queen Square Institute of Neurology)와 의료 영상 컴퓨팅 센터(Centre for Medical Imaging Computing)의 신경방사선학 교수이자, 네델란드 암스테르담 대학교 의료 센터(Amsterdam University Medical Centers)의 방사선 및 핵의학과 교수로, MRI를 사용하여 다양한 신경질환 및 상태를 이해하는 데 중대한 공헌.

더글라스 L. 로스만 박사(Douglas L. Rothman, Ph.D.), 미국 코네티컷주 뉴 헤이븐(New Haven)의 예일 대학교 의과 대학(Yale University School of Medicine), 예일 MR 연구센터장인 방사선, 생물의학 영상 및 생물 의학 공학 교수, 자기 공명 분광법을 사용하여 뇌, 근육, 각 대사 연구에 중대한 공헌.

클레어 템파니-아프달 의학 박사(Clare Tempany-Afdhal, M.D.), 하버드 의학 대학(Harvard Medical School) 방사선과 교수이자 미국 매사추세츠 보스에 있는 브리검 여성병원 페렝크 욜레츠(Ferenc Jolesz) 방사선 연구위원장, MRI를 통한 전립선암 진단 및 치료의 발전에 중요한 공헌.

추가로, 2020-21 ISMRM 회장인 팀 라이너 박사(Tim Leiner, M.D., Ph.D.)는2021년 시니어 펠로우와 주니어 펠로우들에 상을 수여하고 ISMRM 웹사이트에 공표했다.

이 시상식 외에도 연례 회의는 지도부가 공식적으로 교체되는 시기이다. 팀 라이너 박사(Tim Leiner, M.D., Ph.D.), 2020-21 년도 회장은 5월 19일 수요일에 열리는 연례 사업 미팅에서 2021-22 년도 회장, 페르난도 칼라만테 박사(Fernando Calamante, Ph.D.)에게 의사봉을 넘기고, 새로운 이사회 회원들을 환영할 것이다.

ISMRM-SMRT 연례 회의는 올해 가상으로 열릴 예정이며, 자기공명 분야의 발전을 위해 노력하는 5,000명 이상의 참석자들이 함께 한다. 다음 ISMRM 연례 회의는 2022년 5월 7일부터 12일까지 영국 런던에서 ESMRMB와 함께 합동 회의로 진행될 예정이다.

국제자기공명의과학회(International Society for Magnetic Resonance in Medicine)는 의학과 생물학의 자기공명 분야에서 소통, 연구, 개발, 응용을 촉진하고 해당 분야의 끊임없는 교육을 위한 채널 및 시설을 개발하고 제공하기 위한 목적을 지닌 비영리 과학 협회입니다. 여러 학문 분야에 걸친 회원들은 임상의, 물리학자, 엔지니어, 생화학자, 기술자들로 구성되어 있습니다. 이 큰 과학 회의 외에도, 협회는 워크숍을 주최하고 자기공명의과학(Magnetic Resonance in Medicine)과 자기공명영상(Journal of Magnetic Resonance Imaging)이라는 두 개의 학술지뿐만 아니라 버추얼 뉴스레터인 MR Pulse를 출간하고 있습니다. 또한, 과학적으로 흥미로운 특정 분야를 연구하는 29개의 연구 그룹과 지리적 위치 기반의 협회 지부들을 후원하고 있습니다.

국제자기공명의과학회(ISMRM)에 대해 더 자세한 정보를 원하시면, +1 510-841-1899로 전화주시거나 저희 웹사이트 www.ismrm.org를 방문해 주시기 바랍니다.

