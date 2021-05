레비츠®, RSA 2021에서 영예로운 글로벌 인포섹 어워드 수상

사이버보안 솔루션 공급업체 레비츠, RSAC 2021에서 제9회 연례 글로벌 인포섹 어워드에서 다관왕

미네올라, 뉴욕주, 2021년 5월 17일 /PRNewswire/ -- 레비츠(RevBits)는 업계를 선도하는 전자정보보안 매거진인 사이버디펜스매거진(CDM)에 다음과 같은 수상내역을 자랑스럽게 발표했다.

RevBits recognized for innovation across three of its cybersecurity solution products by Cyber Defense Magazine.