위버스컴퍼니, 미국 팬투팬 플랫폼 스타트업 페이브에 투자

[헤럴드경제=고승희 기자] 하이브 자회사 위버스컴퍼니(Weverse Company)가 미국 F2F(Fan-To-Fan·팬투팬) 플랫폼 개발 스타트업 FAVE(CEO 자켈 호턴)에 소수지분을 투자했다고 17일 밝혔다.

페이브는 팬덤 기반의 F2F 플랫폼 서비스를 제공하는 회사로, 팬들 간 원활한 소통을 위한 팬 커뮤니티 소셜 플랫폼 기능과 팬들이 제작한 디지털 창작물의 전시· 거래를 위한 마켓플레이스 기능을 특징으로 한다.

위버스컴퍼니는 “페이브는 팬들이 직접 제작한 콘텐츠를 공유하고 거래하면서 소통한다는 점이 기존 팬덤 플랫폼들과는 차별화된 경쟁력”이라고 밝혔다.

페이브는 창업 첫해인 2020년 음악 산업 관련 신기술 동향을 점검하고 인사이트를 공유하는 행사인 ‘2020 뮤직 테크토닉 컨퍼런스(2020 Music Tectonics Conference)’에서 ‘올해의 스타트업’(Startup of the Year in music tech)으로 선정되기도 했다. 최근 베타 버전의 페이브를 출시했으며, 올 2분기 상용화를 목표로 하고 있다.

김태호 위버스컴퍼니 대표는 “이번 투자는 미국 내 신규 사업 기회를 발굴하고 선제적으로 대응하기 위한 것”이라며 “미국 팬덤 플랫폼 시장에서의 노하우와 기술력을 보유한 FAVE가 위버스컴퍼니의 플랫폼 비즈니스 강화에 시너지를 가져 올 것으로 기대한다”라고 말했다.

자켈 호턴(Jacquelle Horton) 페이브 CEO는 “이미 팬덤 플랫폼 영역에서 엄청난 성공을 거둔 위버스컴퍼니와 파트너십을 맺게 되어 기쁘다”라며 “이번 파트너십을 통해 팬들은 자신들이 사랑하는 아티스트와 관련해 더욱 소중한 경험을 할 수 있을 것이다. 팬들에게 더 놀라운 경험을 선사하는 것, 그것이 우리에게는 가장 중요하다”라고 밝혔다.

