삼성디스플레이, S폴더블 등 차세대 기술 비전 제시 [SID2021]

삼성디스플레이가 SID2021 버추얼 전시에서 S폴더블 등 차세대 OLED 제품을 최초로 공개하고 있다. [삼성디스플레이 제공]

[헤럴드경제=양대근 기자] 삼성디스플레이(대표이사 최주선)가 S폴더블을 비롯한 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술들을 공개하며 차별화된 리더십을 선보인다고 밝혔다.

삼성디스플레이는 오는 21일(현지시간)까지 세계정보디스플레이 학회(SID)가 주최하는 ‘디스플레이 위크(Display Week) 2021’ 전시회에 참가한다고 17일 밝혔다.

온라인으로 열리는 이번 전시회에서 삼성디스플레이는 ‘Better life thru Samsung OLED’ 주제로 가상 전시관을 열고 차세대 OLED 제품과 삼성 OLED의 우수성을 소개하는 한편, 최주선 사장의 기조강연, 김성철 사장의 칼 페르디난드 브라운상 수상 소감 등 풍성한 콘텐츠로 관람객과 만날 예정이다.

삼성디스플레이는 이번 가상 전시를 통해 S폴더블, 슬라이더블 등 가까운 미래 우리의 일상을 바꿔놓을 차세대 OLED 기술을 영상으로 공개했다.

이날 삼성디스플레이가 영상으로 선보인 S-폴더블은 안과 밖으로 두 번 접을 수 있는 멀티 폴더블 제품이다. 화면을 최대로 펼쳤을 때 크기는 7.2형으로 두 번 접으면 스마트폰처럼, 완전히 펼치면 태블릿처럼 사용할 수 있는 컨셉이다.

슬라이드볼은 기존 스마트폰의 형태를 유지하면서, 가로 방향으로 화면을 확장해 대화면의 이점을 누릴 수 있는 제품이다. 평소에는 스마트폰 크기로 휴대하며 간편하게 사용할 수 있고 화면을 확장할 경우에는 멀티 태스킹이나 대화면 영상 및 콘텐츠 감상이 가능하다.

UPC (Under Panel Camera)는 기존 IT 기기에서 베젤 부분에 있던 전면 카메라를 패널 아래에 장착함으로써 화면을 극대화하는 풀스크린 기술로, 카메라 모듈이 위치하는 패널 부분의 투과율을 높여 카메라 기능을 확보했다.

삼성디스플레이는 이번 SID 2021 전시 참가 외에도 기조 강연, 논문 발표 등 다양한 부문에서 활발하게 참가한다.

최주선 사장은 오는 18일 ‘메타버스와 디스플레이의 위대한 미래(The Metaverse and the Great Future of Display)’를 주제로 기조 강연에 나서며 가상현실 시대를 주도할 디스플레이 산업의 비전을 제시한다.

세계정보디스플레이 학회가 수여하는 ‘칼 페르디난드 브라운상(The Karl Ferdinand Braun Prize)’을 받은 김성철 중소형사업부장(사장)의 수상 소감도 가상 전시관에서 확인할 수 있다.

삼성디스플레이는 이번 SID 2021에서 차세대 발광 재료, TFT 소자 기술 등 다양한 주제의 논문 27편을 발표한다.

삼성디스플레이 관계자는 “SID 디스플레이 위크 2021 버추얼 전시회는 이미 그 자체로 비대면 원격 사회에서 디스플레이 산업의 발전 가능성을 시사하는 행사”라며 “이번 행사를 통해 회사의 기술 비전과 혁신적인 OLED 솔루션을 제시하고 가까운 미래 디스플레이가 바꿀 일상을 체험하는 기회를 제공할 것”이라고 밝혔다.

