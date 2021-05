인사청문제도 개선 ‘찬반 팽팽’…“공감 47.9% vs 비공감 45.5%”

리얼미터 조사…이념성향별로 큰 차

진보 69% “제도개선” 보수 57% “반대”

[헤럴드경제=강문규 기자] 김부겸 국무총리 인준안 단독처리 등 청문회 정국에서 더불어민주당이 인사청문 제도 손질에 강력한 드라이브를 걸고 있는 가운데 인사청문제도 개선을 두고 팽행하게 갈렸다는 여론조사 결과가 17일 발표됐다.

리얼미터가 YTN의 의뢰로 지난 14일 전국 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 인사청문제도 개선 필요성 주장에 대한 공감도를 조사한 결과, ‘공감한다’는 찬성 응답이 47.9%, ‘공감하지 못한다’라는 응답이 45.5%로 집계됐다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 6.6%였다.

권역별로 광주·전라(공감 68.0% vs 비공감 25.7%)를 제외한 모든 지역에서 비슷한 분포를 보였다.

연령대별로 30대(공감 58.4% vs 비공감 38.7%), 40대(50.1% vs 44.1%)에서는 ‘찬성한다’는 응답 비율이 높았고, 60대(37.5% vs 58.0%) ‘반대한다’ 응답 비율이 높았다. 20대(48.0% vs 42.0%), 50대(46.8% vs 47.0%), 70세 이상(45.9% vs. 43.5%) 응답 분포에 큰 차이를 보이지 않았다.

이념성향별로는 결과가 대비됐다, 진보성향자 10명 중 7명 가까이인 68.7%는 제도 개선이 필요하다는 주장에 공감한 반면, 보수성향자 절반 이상인 56.9%는 공감하지 않는 것으로 나타났다. 중도성향자에서는 ‘공감’ 49.0% 대 ‘공감하지 못함’ 45.2%로 대등했다. 지지하는 정당별로도 차이를 보였는데 더불어민주당 지지층 10명 중 7명 정도인 68.4%는 공감한다고 응답했다. 세부적으로도 ‘매우 공감’ 39.5%, ‘어느 정도 공감’ 28.8%로 적극 긍정 응답이 전체 평균인 25.7%보다 많았다. 반면, 국민의힘 지지층 내 10명 중 6명 정도인 60.7%는 공감하지 못한다고 응답했다. 세부적으로 ‘전혀 공감하지 못함’ 36.9%, ‘별로 공감하지 못함’ 23.9%로 적극 부정 응답이 전체 평균인 25.9%보다 높은 비율로 집계됐다. 무당층에서는 ‘공감’ 35.2% 대 ‘비공감’ 53.4%로 나타났다.

