Dreame Technology, 새로운 스마트 홈 청소 가전기기 시리즈 출시

(베이징 2021년 5월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 8일, 스마트 홈 청소 가전기기 분야의 글로벌 선도기업 Dreame Technology가 최신 혁신기술을 적용한 최첨단 제품 라인을 출시했다. 전 세계적으로 10만 명 이상의 시청자가 페이스북, 유튜브 및 알리익스프레스를 통해 진행된 라이브 스트리밍 행사를 시청했다. Dreame Bot L10 Pro는 알리익스프레스에서 20만5천 건 이상의 방문 횟수를 기록했고, 러시아에서는 이틀 만에 재고가 동이 났다.

Dreame Technology의 국제 마케팅 이사 Frank Wang은 "우리는 전 세계 사용자가 보여준 압도적이고 긍정적인 반응에 매우 감격스럽다"라며 "Dreame의 신제품은 지루한 집안일에서 사람들을 해방시키고 청소를 즐겁게 만들어 줌으로써 집안에 평화를 가져다줄 것"이라고 말했다.

'우리의 집, 우리의 생활, 우리의 Dreame(Our Home, Our Life, Our Dreame)'라는 주제로 열린 이번 제품 출시 행사에서는 주력 제품인 Dreame Bot L10 Pro 로봇 청소기 및 물걸레[https://www.aliexpress.com/item/1005002364587295.html ], Dreame 무선 스틱 진공청소기 T30, V11 SE, V12, 그리고 Dreame Bot Z10 Pro 자동 먼지통 비우기 로봇 청소기 및 물걸레, Dreame Bot W10 자동 세척 로봇 청소기 및 물걸레가 공개됐다.



Dreame’s New Product Launch Event for a Better Home and Smarter Future