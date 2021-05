제5회 WIC: 혁신의 최전선

(베이징, 2021년 5월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 제5회 세계지능대회(World Intelligence Congress)에 대한 China.org.cn의 뉴스 보도:



제5회 세계지능대회(World Intelligence Congress, WIC)가 이달 말 중국 북부 톈진에서 개최될 예정이다.

올해로 5년째를 맞이하는 WIC는 계속 발전하고 있다. 올해는 전통적인 콘퍼런스, 전시, 대회 및 스마트 기술 체험 외에도, 팬데믹 통제 요건에 따라 게스트 도시 및 영예 국가를 위한 특별 전시공간을 마련하고, 해외 게스트를 초청해 지혜를 공유할 예정이다. 또한, WIC 기간에 열리는 연례행사인 국제지능스포츠대회(International Intelligent Sports Congress)는 올해 처음으로 중국 북부에서 열리는 세계적인 Tencent Esports Honor of Kings 지역 대회와 손을 잡고, 신규 분야를 개척하며 젊은 세대를 유치할 계획이다. 이러한 변화는 모두 '새로운 지능 시대: 새로운 개발 역량 강화, 새로운 패턴 육성(New Era of Intelligence: Empowering New Development, Fostering New Pattern)'이라는 WIC의 주제와 일맥상통한다.



WIC의 본래 목표는 '중국 지능 산업의 발전'이었다. 주최 측이 경험을 쌓고 새로운 개최 방식을 개척함에 따라, 이 행사는 전 세계 기업의 중요한 역할이 더해지면서 점차 첨단 기술과 혁신적인 아이디어가 충돌하는 플랫폼으로 변모했다. 이 플랫폼은 지속적인 혁신을 거듭하면서 글로벌 지능 산업의 교류를 촉진하고, 더욱 대규모의 깊이 있는 협력을 촉진하고 있다.



개최 도시인 톈진은 WIC의 조직 원칙을 반영한다. 중국 최초의 산업화 도시 중 하나로 오랜 역사를 자랑하는 톈진은 끊임없이 혁신을 추구한다. 텐허 슈퍼컴퓨터(Tianhe Supercomputer)와 뇌-컴퓨터 인터페이스 칩 브레인 토커(Brain Talker)는 톈진이 배출한 수많은 혁신적 성과 중 일부에 불과하다. 지능 산업 외에도 최근 수년 동안 톈진이 구축한 '톈진 국가 IT 혁신밸리(Tianjin National IT Innovation Valley)'는 약 1천 곳에 달하는 기업을 유치했다. 현재 '회사를 모아 플랫폼에 의해 권한을 부여하고, 애플리케이션으로 주도하며, 그룹별로 돌파구를 마련'하는 모델'을 통해 1천억 위안 규모의 IT 애플리케이션 및 혁신 산업 클러스터를 조성하기 위해 노력 중이다. 톈진은 지속가능한 혁신을 달성하기 위해 대학 과학단지의 조성도 추진한다. 톈진은 2023년까지 5개의 시립대학 과학단지를 조성해 대학 및 기타 사회 부문의 자원을 통합함으로써 혁신과 산업 발전에 박차를 가할 계획이다.

톈진과 중국의 비전을 대표하는 축소판으로서, WIC는 전국 및 전 세계적 교류를 촉진하고, 공동으로 혁신을 추진하며, 결과를 공유하고, 상생적 진전을 달성하고 있다. 인류의 미래를 공유하는 공동체 구축을 목표로, 톈진과 중국 전체는 다른 국가와 기꺼이 협력할 것이다.

