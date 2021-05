Human Horizons, 신임 CFO로 Yifan Li 합류 발표

(상하이 2021년 5월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 13일, Human Horizons가 자사 신임 최고재무책임자(CFO)로 Yifan Li(Frank Li)가 합류했다고 발표했다. Li 신임 CFO는 Human Horizons 회장이자 설립자 겸 CEO인 Ding Lei에게 직접 보고하게 된다.



Human Horizons has today announced that Yifan Li (Frank Li) has joined the company as the Chief Financial Officer. Mr. Li will report directly to Ding Lei, Chairman, Founder and CEO of Human Horizons.