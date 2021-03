Playrix, AppGallery에서 마음 따뜻한 퍼즐 게임 '꿈의 집' 출시

-- 엄청난 인기몰이 중인 '꿈의 집(Homescapes)' 게임, 한시적으로 최대 10유로의 독점 할인과 함께 전 세계 AppGallery 게이머들에게 3월 10일부터 제공

선전, 중국, 2021년 3월 11일 /PRNewswire/ -- Playrix 시리즈 중 가장 마음 따뜻한 게임으로 알려진 '꿈의 집(Homescapes)'이 이달 10일부터 전 세계 화웨이 AppGallery 사용자에게 제공된다.

The hugely popular Homescapes game is available from 10th March to all AppGallery gamers across the globe who can expect to receive exclusive discounts and offers worth up to €10 for a limited time.