오세훈 38.4% vs 안철수 38.3%…0.1%p차 ‘초접전’

오세훈, 安에 오차범위 내 첫 역전

오세훈 44.3% vs 박영선 39.5%

안철수 44.9% vs 박영선 37.0%

朴 35.0% vs 安 25.4% vs 吳 24.0%

오세훈 국민의힘 서울시장 후보(왼쪽)와 안철수 국민의당 서울시장 후보가 지난 8일 오후 서울 영등포구 공군호텔에서 열린 제113주년 3·8 세계 여성의 날 기념식에서 악수하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=정윤희 기자]서울시장 보궐선거에 도전하는 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 대표가 0.1%포인트(p) 차이 ‘초박빙’ 승부를 벌이고 있다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%p) 내인 0.1%p 차이긴 하지만 오 후보가 안 후보를 앞선 것은 이번이 처음이다.

여론조사기관 한국리서치가 KBS 의뢰로 지난 8∼9일 서울 거주 만 18세 이상 800명을 대상으로 서울시장 범야권 단일 후보로 누구를 선호하는지 조사한 결과 오 후보는 38.4%, 안 후보는 38.3%를 기록했다. 선호 후보가 없다는 응답은 5.1%, 모름·무응답은 18.3%였다.

오 후보는 이날 오후 국민의힘 전·현직 의원모임인 ‘마포포럼’에서 기자들과 만나 “여론조사 결과는 추세를 보는 것이 중요하지, 숫자 하나하나에 일희일비 할 필요 없다”며 “비록 제 상승세를 반영하더라도 그런 것에 연연해서 (단일화) 협상에 영향을 받는다던가 할 일은 없을 것”이라고 선을 그었다.

안 후보 역시 “여론조사에 따라 일희일비 하지 않는다”며 “저는 확실히 이길 수 있는 후보다. 매번 오차범위 밖에서 이기는 결과를 낸 유일한 후보라는 점을 야권 지지자분들이 잘 판단해주시길 바란다”고 강조했다.

두 후보측 실무협상단은 이날 오후 2차 협상을 벌인 결과 오는 19일 최종 단일 후보를 확정하기로 합의했다. 단일 후보 선출을 위한 여론조사는 17~18일 이틀간 진행한다.

박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. [연합]

범여권 후보 선호도의 경우 박영선 더불어민주당 후보가 54.9%, 김진애 열린민주당 후보는 8.9%를 기록했다.

여야 단일화를 가정한 가상 양자 대결에서 박 후보와 오 후보 사이 대결의 경우 박 후보 39.5%, 오 후보 44.3%를 기록했다. 박 후보와 안 후보간 대결에서는 박 후보가 37.0%, 안 후보 44.9%였다. 박 후보와 오 후보 간 격차는 4.8%p로 오차범위 이내였고, 박 후보와 안 후보 간 격차는 7.9%p로 오차범위 밖이었다.

단, 야권 단일화가 무산돼 3자 대결이 펼쳐질 경우에는 박 후보가 35.0%, 안 후보가 25.4%, 오 후보가 24.0%로 박 후보가 가장 앞섰다.

여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.

yuni@heraldcorp.com