천연샴푸 브랜드, ‘에이올’, PETA 비건 인증 획득

㈜다비코퍼레이션(대표 박종명)의 비건화장품 브랜드 ‘에이올(Aall)’이 미국 PETA(페타)를 통해 비건 인증을 받았다고 밝혔다.

국제 기구인 PETA(PEAPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS)는 동물의 권리를 보호하기 위해 1980년에 설립된 세계적인 동물 보호 단체로 전 세계 200만명이 넘는 회원이 활동하고 있다.

PETA는 동물 실험을 하지 않고 원료 또한 동물에게서 추출되지 않은 성분으로 만들어야 인증을 수여하고 있으며 에이올의 모든 제품군은 동물성 원료가 전혀 함유되지 않은 100% 비건 화장품으로 비건 인증을 획득했다.

‘다 함께, 동시에, 아우르다’라는 뜻을 지닌 에이올은 ‘청정 제주를 담다’라는 콘셉트를 바탕으로 지난 2018년, 제주의 유효한 추출물을 개발하고 발굴해 만든 헤어&바디케어 브랜드로 고객들 사이에서 높은 인지도와 선호도를 얻고 있다.

착한 성분을 함유한 제주 자연 추출물 유래 천연헤어케어 제품을 선보이고 있는 에이올의 주요 제품은 에이올 화산송이 샴푸를 필두로 용암해수 트리트먼트, 화산송이 바디워시, 화산송이 바디로션, 동백 샴푸가 대표적이며 26가지 알러지 유발 성분을 최대 배제한 에이올 만의 향을 담아 고객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

친환경 화장품 브랜드, 에이올은 이번 PETA 비건 인증에 이어, 제주 바다에 늘어나고 있는 플라스틱 쓰레기가 사회적인 문제로 대두되고 있는 현실을 반영해 플라스틱 절감에 동참하고자 재활용 플라스틱 100%를 이용한 용기를 개발해 오는 4월에 적용하며 재활용 가능한 플라스틱으로 재탄생 된다.

에이올 관계자는 “인체에 무해한, 값으로 환산할 수 없는, 늘 꾸준한 제품을 만들기 위해 최선을 다하고 있는 에이올은 환경을 먼저 생각하고, 인류와 공존하는 이념을 기반으로 지속 가능한 발전을 이뤄가는 천연샴푸 화장품 브랜드로 거듭날 예정”이라며 “미국의 FDA, 유럽의 CPNP 등록도 2021년 완료해 글로벌 브랜드로 성장하기 위해 준비 중”이라고 밝혔다.

한편 비건화장품 브랜드 에이올 관련 정보 확인 및 문의는 에이올 공식 홈페이지 에서 확인 가능하다.

