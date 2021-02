미국전문유학원 해외유학공사, 2021학년도 봄학기 토플면제 미국주립대학 입학설명회 진행

[헤럴드경제] 미국 전문 유학원인 해외유학공사는 미국 2년제 칼리지 및 미국주립대 입학을 전문으로 하는 강남 압구정동에 위치하고 있으며 1977년부터 시작한 가장 오래된 정평이 나있는 유학원이다. 해외유학공사 박정원대표는 “해외유학공사는 미국 서부, 중부, 남부, 동부 지역 다양한 2년제 커뮤니티 칼리지 프로그램을 제공하고 있다”며 “미국 4년제 주립대학 중 경영학, 컴퓨터공학, 미술 등 다양한 분야에서 입학 허가서를 받아주고 있다”라고 밝혔다.

이어 박대표는 “해외유학공사는 캘리포니아주립대 University of California-LA, University of California- Berkeley, 텍사스주립대 University of Texas-Austin, 일리노이주립대 University of Illinois-Champaign, 인디애나주립대 Indiana University-Bloomington, 뉴욕주립대 State University of New York 등 미국 명문 퍼블릭 아이비리그 대학으로 진학을 위한 다양한 패스웨이 프로그램도 가지고 있다”라고 덧붙였다.

최근 해외유학공사는 오라클, HP, 삼성전자, Texas Instrument 등 IT산업이 발달된 텍사스주립대를 미국 유학에 관심이 있는 국내 학생들에게 추천을 하고 있어 관심을 끌고 있다. 텍사스 주는 미국에서 가장 큰 주로, 석유산업이 주 산업이지만 최근 캘리포니아 주 실리콘밸리에 있는 IT회사들이 세금 혜택 및 저렴한 부동산 가격 등의 이유로 대거 텍사스 주로 이전하고 있어 IT산업도 매우 발달하고 있다. 더불어 미국 내 Top10 도시로 포함된 댈러스, 휴스턴, 오스틴 등이 있으며, 관광도시로 유명한 샌 안토니오도 미국 내에서 매우 유명한 도시이다.

텍사스 주 내 주립대학으로는 랭킹 42위인 University of Texas at Austin이 있으며, 랭킹 66위인 Texas A&M University-College Station을 비롯하여 실용음악으로 유명한 University of North Texas, 그리고 댈러스 인근에 위치하고 교육학과 컴퓨터공학으로 유명한 Texas A&M University-Commerce 등 다양한 주립대학교가 있다. 특히 이 중 Texas A&M University-Commerce 는 가성비가 높고 유학 시간이 절감이 되면서 한국 유학생들에게 다양한 혜택을 제공해 주목받고 있다.

텍사스주립대학은 인천에서 대한항공과 AA항공 직항이 운영되고 있는 댈러스 인근에 있으며, 국내에 Texas A&M 텍사스주립대 한국교육원 ELITE language Center에서 6개월간 대학준비 영어 과정을 이수를 하면 토플을 면제를 받고 동시에 국내 대학에서 사회학, 경제학, 심리학 등 다양한 교양과목을 이수를 하여 학점 인정 및 SAT면제, 고고내신 제출 면제 등 많은 입학 혜택을 받을 수 있다. 더불어 국내 6개월 과정 이수 후 입학허가서(I-20)와 비자를 받고 출국하는 매우 안정적인 프로그램이다.

해외유학공사 박정원대표는 “일반적으로 미국주립대학교 국제학생 학비는 대략 $40,000 내외지만, 텍사스주립대학의 국제학생학비는 연간 $20,000 정도로 상대적으로 매우 저렴하다”며 “특히 국내 6개월 과정 동안 12학점 이수와 영어 준비과정을 동시에 마치게 되어 시간절감 및 유학준비기간 절감 등 장점이 있다”라고 설명했다.

텍사스주립대학교 교육대학 교수이면서 글로벌 프론티어 프로그램 코디네이터인 Dr. Kay Hong교수는 “해당 대학교는 100여개의 다양한 전공을 제공하고 있으며 회계학, 비즈니스분석학, 컴퓨터공학, 전기공학, 생물, 화학 등이 취업에 매우 유리하고 간호학, 의대예비과정, 물리치료학 등 의학 분야도 지원자가 많은 상황”이라며 “최근 교육학에 대한 입학 문의도 많으며, 특히 음악은 오디션을 통과하면 $1,000장학금 및 약 1,300만원의 학비 감면 혜택이 있어서 매 학기 등록금이 490만원 정도로 국내 대학 수준의 학비”라고 설명했다.

미국전문 대표 유학원인 해외유학공사 관계자는 “Texas A&M University-Commerce 대학교는 다양한 온라인 대학원 프로그램을 가지고 있으며 온라인 MBA 프로그램은 미국 내에서도 매우 정평이 나있다”며 “교육학은 박사과정도 온라인으로 제공을 하기에 국내에 체류를 하면서 미국 명문주립대 석사•박사 학위 취득도 가능하다”라고 밝혔다.

이어 “오는 3월 8일에 개강하는 정시모집 텍사스주립대 입학설명회가 압구정역 근처에 위치한 본사 세미나실에서 진행이 된다”며 “자세한 입학 문의는 해외유학공사 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다”라고 설명했다.





real@heraldcorp.com