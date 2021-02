‘미친 사람만이 그릴 수 있다’…‘절규’에 쓰인 한 줄 문장 속 의문이 풀렸다

작품 좌측 상단에 작게 연필로 쓴 한 문장

노르웨이 국립박물관 “뭉크 친필 맞다”

뭉크의 절규 [게티이미지]

[헤럴드경제=손미정 기자] 세계적으로 가장 유명한 그림 중 하나인 19세기 말 에드바르트 뭉크의작품 ‘절규’를 둘러싼 ‘의문’이 풀렸다.

뭉크는 1983년부터 1910년까지 네 가지 버전의 ‘절규’를 그렸는데, 이 중 첫 번째 작품 왼쪽 상단에 연필로 쓰어져 있는 ‘미친 사람만이 그릴 수 있다(Could only have been painted by a madman)’란 문장을 누가 썼을지에 대해 다양한 추측이 제기돼왔다. 미술사학자 일부는 뭉크에게 악감정을 가진 이가 작품을 훼손하기 위해 의도적으로 쓴 것이란 추측키도 했으나, 많은 이들이 뭉크 스스로가 쓴 문장일 것으로 추측했으며 이는 기정사실로 여겨져왔다.

21일(현지시간) 이 작품을 소장하고 있는 노르웨이 국립미술관은 이 연필로 쓰여진 문장이 뭉크가 직접 쓴 것이 맞다고 공식 발표했다.

연구를 담당한 박물관의 마이 브리트 굴렝 현대 회화 큐레이터는 “글자 하나 하나, 단어 하나 하나를매우 신중하게 분석했고, (문장이) 뭉크의 필체와 모든 면에서 일치한다”면서 “따라서 더이상 (누구의 글씨인지) 의심할 여지가 없다”고 말했다. 또한 그는 문장이 매우 작은 글씨로 쓰여져 있는 것과 관련, 만약 작품을 훼손하기 위한 의도였다면 문장이 더 크고 선명하게 표현돼있었을 것이라고 덧붙였다.

굴렝은 해당 문장에는 뭉크 자신이 스스로를 어떻게 이해하고 있는지가 반영돼 있다고 설명했다. 이 문장은 1985년에 쓰여졌을 것으로 추측되는데, 이는 한 의대생이 오슬로대 학생회에서 열린 토론회에서 뭉크가 비정상적이고 미친남자라고 주장한 시기와 맞물린다. 엄격한 부모 밑에서 자란 뭉크는 결핵 등의 병을 안고 살면서 자신이 성장기에 겪은 트라우마와 슬픔 등을 작품에 반영해 온 것으로 알려져있다.

굴랭은 “‘미친 사람만이 그릴 수 있다’는 문장은 자신이 정신 병자로 간주되는 것에 대한 두려움과 공격 받는 것에 대한 두려움이 모두 섞여 있다”면서 “이 문장을 쓰면서 그는 자신이 어떻게 받아들여지고 이해되는 지를 스스로 통제하게 됐다”고 밝혔다.

