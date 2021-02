스트레이 키즈 ‘마이 페이스’ MV 1억 뷰 돌파…통산 네 번째 억대뷰

스트레이 키즈 [JYP엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 ‘마이 페이스(My Pace)’ 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파했다. 스트레이 키즈의 네 번째 억대 뷰 뮤직비디오다.

20일 소속사 스트레이키즈에 따르면 지난 2018년 8월 공개한 ‘My Pace’ 뮤비는 20일 오전 8시 59분경 유튜브 조회 수 1억 건을 넘어섰다. 스트레이 키즈는 이로써 ‘신메뉴(神메뉴)’, ‘백 도어(Back Door)’, ‘미로(MIROH)’에 이어 네 번째 억대 뷰 뮤비를 보유하게 됐다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 ‘My Pace’ 뮤비 1억 뷰 돌파 기념 축하 영상을 게재하고 큰 사랑을 보내준 국내외 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

미니 2집 ‘아이 엠 후(I am WHO)’의 타이틀곡 ‘마이 페이스’는 멤버들이 작사, 작곡에 참여했다. 제목처럼 ‘나만의 길을 가겠다’는 주제로 ‘저마다 자신만의 페이스가 있고, 그 페이스대로 나아가도 괜찮으니 스스로를 믿자’라는 당찬 메시지를 전한다.

최근 스트레이 키즈는 미국 포브스가 발표한 ‘2021년 미국에서 흥행할 K팝 남자 그룹’(The K-Pop Boy Bands That Could Break In America In 2021)에 선정돼 이목을 집중시키고 있다. 포브스는 현지 기사를 통해 “스트레이 키즈는 놀라운 양의 음악을 발표했고, 많은 음악이 ‘월드 앨범’과 ‘월드 디지털 송 세일즈 차트’에서 좋은 성적을 거뒀다”라고 선정 이유를 밝혔고 “이와 같이 신곡을 쏟아내는 속도라면, 메인에 등극하는 것은 시간 문제다”라고 그룹의 밝은 미래를 전망했다.

shee@heraldcorp.com