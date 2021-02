미국 텍사스주립대 음대입시 오디션 전원 장학금 및 학비감면 혜택

[헤럴드경제] Texas A&M University-Commerce(TAMUC)는 1889년 설립되어 텍사스에서 5번째로 오래된 주립대학으로 12,600명의 학생이 재학하고 있으며 미국에서 가장 규모가 큰 Texas A&M University-System 대학시스템 중 하나이다.

공대, 이과대, 경영대, 교육대, 간호대, 미대, 음대 등 100여개의 학사, 석사, 박사과정이 개설되어 있고 95%의 높은 취업률과 경제적인 학비로 US News Ranking에서 항상 높은 평가를 받는 명문주립대학교이다. 텍사스주립대 음악전공은 46명의 교수진으로 구성이 되어 있으며 2010년 약 300억 투자로 미국 내 가장 최신 음악 빌딩을 건립하였고 600석 규모 콘서트 홀, 75석규모 리사이틀 홀, 28개 연습실, 5개 리허설 홀 등 최신 시설을 자랑하고 있다. 특히 Dr. Julee Kim Walker(Flute전공) 한국인교수가 음악을 전공하는 한국 학생에게 물심양면으로 지도하고 있다.

텍사스주립대 음대의 특징은 매년 입학 오디션을 통과한 학생들을 대상으로 $1,000장학금과 동시에 연간 약 1,300만원의 학비 감면 혜택을 부여하여 매 학기 국내 학비 수준의 $4,200(약 480만원) 등록금만 납부를 하면 되는 매우 경제적이고 가성비 높은 미국 음대입시 유학프로그램을 제공한다.

최근 텍사스주립대에 진학한 피아노, 성악, 플루트 학생들 전원 모두 입학 오디션 통과 및 학비감면 장학 혜택을 받아 주목을 받았다. 텍사스주립대 Dr. Luis Sanchez 피아노교수는 한국 학생들의 기본 피아노 음악 실력은 매우 뛰어나다고 평가를 하였고 Dr. Julee Kim Walker교수도 지난해 입학한 플롯전공 한국학생도 매우 성실하고 학업에 열심히 따라와 주고 있다고 격찬을 하였다.

텍사스주립대 교육대학 소속 교수이면서 한국 학생들 학업 상담 및 취업 상담을 진행하고 있는 Dr. Kay Hong교수는 “피아노전공을 비롯하여 플롯, 성악, 타악, 작곡 등 모든 전공에서 한국 학생들의 오디션 실력은 매우 뛰어나다”며, “특히 텍사스주립대 음대입시 지원 한국 학생들은 한국에서 개인교습을 받고 음대 입시 지원을 하는 경우가 많아 대부분 오디션 통과 및 학비 감면 장학금을 어렵지 않게 받는다”라고 전했다.

텍사스주립대 음대는 음악학사를 제공하며 크게 피아노, 성악을 비롯하여 Flute, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba/Euphonium, Percussion, Guitar 등 다양한 음악 공연(Music Performance) 전공과 미국 정식 초ㆍ중ㆍ고 음악교사자격증 취득과정인 Music Education(음악교육) 전공으로 나누어 진다.

텍사스주립대 음대를 입학하기 위해서는 영어 공인 성적인 토플, 입학오디션, 고교내신, SAT 등이 필요로 하며 유학 준비를 위하여 최소 1년 이상의 시간과 비용이 소요가 된다. 다행히 국내에 있는 텍사스주립대 한국교육원 ELITE Language Center에서 6개월 동안 대학준비 영어과정을 이수를 하면 토플을 면제를 받고 국내대학에서 심리학, 사회학, 경제학원론 등 교양 12학점을 이수를 하면 No 토플, No SAT, No 고교내신/대학성적, No 수능으로 입학이 보장이 된다.

미국음대유학 대표 브랜드 뉴욕포커스 정윤주 원장은 “입학 오디션 통과가 되면 국내 수준의 학비로 미국 주립대 음대에서 학위 과정을 공부를 할 수 있어 시간절감, 비용절감이 되는 매우 경제적인 미국 음대 유학 프로그램”이라며 “특히 Juilliard, University of Rochester, University of North Texas, Indiana University 등의 미국 명문 음대 진학을 하는데 패스웨이 프로그램으로 텍사스주립대 활용이 가능하다”라고 밝혔다.

텍사스주립대 한국교육원 ELITE Language Center는 3월 8일에 개강하는 2021학년도 봄학기 토플면제 음대 신입생 선발을 진행 중이며, 고등학교 졸업생 및 졸업예정자, 2년제 또는 4년제 국내외 대학생이라면 누구나 지원 가능하다. 기타 자세한 학교 정보는 텍사스주립대 한국교육원 홈페이지를 통해 확인 가능하다.





real@heraldcorp.com